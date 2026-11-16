Đà Nẵng: Ngày hội Đại đoàn kết gắn kết cộng đồng Hòa Vang

Đại biểu và người dân thôn Nam Thành tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Từ ngày 12 đến 15/11, Hội trại “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và “Ngày Văn hóa Việt Nam” với chủ đề “Về chung một nhà” được tổ chức tại sân vận động thôn Nam Thành, xã Hòa Vang.

Chương trình quy tụ 7 trại tham gia, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian như nhảy sạp, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt, đập niêu… Đêm văn nghệ, biểu diễn thời trang tái chế và “Lửa trại đoàn kết” tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Sáng 15/11, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục lan tỏa tại thôn Nam Thành với các hoạt động ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổng kết hội trại và tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết”.

Người dân thôn Nam Thành cùng tham gia Hội trại “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với tinh thần gắn kết, chung sức xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Thôn Nam Thành được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Nam Thành, An Châu và Hòa Thọ, hiện có 531 hộ dân. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với người dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong năm 2026, thôn đã tổ chức 40 đợt ra quân thực hiện mô hình “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, thu hút hơn 2.500 lượt người tham gia. Toàn thôn có 530 hộ dân đăng ký thực hiện các tiêu chí tự quản, thể hiện tinh thần đồng thuận và trách nhiệm của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Cùng với các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác an sinh xã hội cũng được địa phương quan tâm. Thôn đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 23,5 triệu đồng; phối hợp thăm hỏi, trao tặng 22 suất quà với tổng trị giá 11 triệu đồng cho các hộ gia đình và trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, tinh thần sẻ chia tiếp tục được lan tỏa thông qua việc trao quà động viên các gia đình còn khó khăn. Những hoạt động thiết thực không chỉ góp phần hỗ trợ người dân mà còn vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân xã Hòa Vang cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, củng cố sự đồng thuận và tiếp tục chung sức xây dựng các khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Giỏi, Trưởng thôn Nam Thành, chia sẻ: “Thấy bà con tham gia ngày hội đông đủ, với tinh thần đoàn kết và sự hưởng ứng nhiệt tình, tôi rất vui mừng. Chính sự đồng lòng, tích cực của người dân đã góp phần quan trọng để ngày hội diễn ra thành công, tạo thêm sự gắn kết trong cộng đồng dân cư”.

Niềm vui và tinh thần gắn kết ấy cũng được lan tỏa đến từng người dân tham gia ngày hội. Chị Quách Thị Hồng (SN 1976), người dân sinh sống tại thôn, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia ngày hội. Đây là dịp để bà con gắn kết với nhau, cùng vui chơi và tham gia các hoạt động hết mình. Mọi người đều đồng lòng, góp sức để ngày hội diễn ra vui tươi và thành công tốt đẹp”.

Với những hoạt động văn hóa, cộng đồng phong phú và sự tham gia tích cực của người dân, Ngày hội tại thôn Nam Thành đã góp phần tạo nên không khí đoàn kết, gắn bó, hướng đến mục tiêu xây dựng xã Hòa Vang ngày càng phát triển, nơi mỗi người dân cùng chung tay vì một cộng đồng “về chung một nhà”.