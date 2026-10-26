Đà Nẵng: Nét đẹp Lễ cúng máng nước của đồng bào M'Nông

Dòng nước trong mát được dẫn từ con suối phía thượng nguồn về để thực hiện Lễ cúng máng nước tại khu dân cư Bằng La, thôn Tak Xoai, xã Trà Leng năm 2026. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Lễ cúng máng nước của đồng bào M’Nông thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, thần linh đã ban cho cộng đồng nguồn nước phục vụ cuộc sống. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Lễ cúng máng nước của đồng bào M’Nông gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, nguồn nước dồi dào, mùa màng tươi tốt, buôn làng bình an, mọi người mạnh khỏe, đoàn kết và ấm no. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Những thiếu nữ đồng bào M’Nông hứng dòng nước thiêng trong Lễ cúng máng nước tại khu dân cư Bằng La, thôn Tak Xoai, xã Trà Leng năm 2026. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Hai già làng chuẩn bị lễ vật trước khi bước vào Lễ cúng máng nước của đồng bào M’Nông. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Lễ cúng máng nước của đồng bào M’Nông thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, thần linh đã ban cho cộng đồng nguồn nước phục vụ cuộc sống, đồng thời gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, nguồn nước dồi dào, mùa màng tươi tốt, buôn làng bình an, mọi người mạnh khỏe, đoàn kết và ấm no. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Các già làng thực hiện nghi lễ trong Lễ cúng máng nước tại khu dân cư Bằng La, thôn Tak Xoai, xã Trà Leng năm 2026. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Các già làng thực hiện nghi lễ trong Lễ cúng máng nước tại khu dân cư Bằng La, thôn Tak Xoai, xã Trà Leng năm 2026. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Những thanh niên trai tráng thôn Tak Xoai, xã Trà Leng trang trí cây nêu chuẩn bị cho Lễ cúng máng nước. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)