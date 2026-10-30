Văn hóaDu lịch

Đà Nẵng: Nét đẹp hồn nhiên của những em nhỏ giữa đại ngàn Trường Sơn

Đến với các bản làng vùng núi cao phía Tây thành phố Đà Nẵng, nét đẹp hồn nhiên của những em nhỏ người đồng bào nơi đây luôn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Các em chính là một phần văn hóa, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai ở các bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

Báo Tin Tức TTXVN
Gốc
Những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) bên cạnh cô giáo.

Những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) bên cạnh cô giáo.

Nét hồn nhiên, tinh nghịch của những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Nét hồn nhiên, tinh nghịch của những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Ánh mắt trong veo của bé gái người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) đang ôm bầu nước bên cửa sổ.

Ánh mắt trong veo của bé gái người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) đang ôm bầu nước bên cửa sổ.

Vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ của những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ của những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ của những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ của những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Nét đẹp hồn nhiên của các bé gái người đồng bào M'Nông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) bên máng nước trong bộ trang phục truyền thống.

Nét đẹp hồn nhiên của các bé gái người đồng bào M'Nông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) bên máng nước trong bộ trang phục truyền thống.

Nét đẹp hồn nhiên, trong trẻo của các bé gái người đồng bào M'Nông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Nét đẹp hồn nhiên, trong trẻo của các bé gái người đồng bào M'Nông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Các em nhỏ chính là một phần văn hóa, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai ở các bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

Các em nhỏ chính là một phần văn hóa, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai ở các bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

Đỗ Trưởng/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/da-nang-net-dep-hon-nhien-cua-nhung-em-nho-giua-dai-ngan-truong-son-post1398526.html