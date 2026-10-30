Đà Nẵng: Nét đẹp hồn nhiên của những em nhỏ giữa đại ngàn Trường Sơn

Những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) bên cạnh cô giáo.

Nét hồn nhiên, tinh nghịch của những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Ánh mắt trong veo của bé gái người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) đang ôm bầu nước bên cửa sổ.

Vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ của những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ của những em nhỏ người đồng bào M'Nông ở thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Nét đẹp hồn nhiên của các bé gái người đồng bào M'Nông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) bên máng nước trong bộ trang phục truyền thống.

Nét đẹp hồn nhiên, trong trẻo của các bé gái người đồng bào M'Nông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) trong bộ trang phục truyền thống.

Các em nhỏ chính là một phần văn hóa, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai ở các bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.