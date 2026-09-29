Đà Nẵng nâng cao nghiệp vụ quản lý buồng phòng, tăng chất lượng dịch vụ lưu trú

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch được Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng triển khai trong năm 2026, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm và mức độ hài lòng của du khách.

Nâng cao vai trò của đội ngũ quản lý buồng phòng

Theo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, bộ phận buồng phòng giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng trải nghiệm lưu trú của du khách. Không chỉ duy trì các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn và tiện nghi, đội ngũ buồng phòng còn góp phần tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, chu đáo của cơ sở lưu trú.

Trong đó, trưởng, phó bộ phận và giám sát buồng phòng là lực lượng trực tiếp chuyển hóa các tiêu chuẩn dịch vụ thành quy trình vận hành cụ thể; tổ chức, kiểm soát chất lượng công việc, hướng dẫn nhân viên và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ khách.

Đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc toạ đàm

Các đại biểu tham dự toạ đàm

Tại tọa đàm, các nhà quản lý, giám sát buồng phòng được cập nhật những thay đổi của ngành khách sạn, yêu cầu mới đối với vị trí quản lý buồng phòng và những thách thức đặt ra trong hoạt động vận hành cơ sở lưu trú.

Nội dung tập trung vào các năng lực cốt lõi của người quản lý buồng phòng hiện đại như lãnh đạo đội ngũ, phối hợp liên bộ phận, quản lý hiệu quả, tư duy dịch vụ, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. Các đại biểu cũng được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về tổ chức nhân sự, kiểm soát chất lượng phòng, đào tạo tại chỗ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Một nội dung đáng chú ý của chương trình là xây dựng kế hoạch hành động trong 90 ngày, qua đó giúp các nhà quản lý có thể cụ thể hóa kiến thức và áp dụng vào hoạt động của bộ phận, cơ sở lưu trú.

Tọa đàm cũng tạo diễn đàn để các đơn vị chia sẻ những khó khăn, tình huống phát sinh trong quá trình vận hành, từ đó trao đổi và tìm kiếm giải pháp phù hợp, có khả năng áp dụng vào thực tiễn.

Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cho biết, thực hiện Kế hoạch đồng bộ và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch năm 2026, trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở đã chủ trì và phối hợp tổ chức 18 hội nghị, tọa đàm, tập huấn chuyên đề, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ quản lý, doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch tham gia.

Các chương trình được triển khai theo hướng thiết thực, chuyên sâu và gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tập trung vào những lĩnh vực tác động trực tiếp đến chất lượng phục vụ du khách như nghiệp vụ lưu trú, buồng phòng, lễ tân, quản lý cơ sở lưu trú, trải nghiệm khách hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển du lịch bền vững và kỹ năng phục vụ khách quốc tế.

Bên cạnh đào tạo trực tiếp, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tiếp tục duy trì hệ thống đào tạo trực tuyến với hơn 20 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người lao động chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn.

Chuyên gia chia sẻ tại toạ đàm

Thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, ngành Du lịch Đà Nẵng tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội, câu lạc bộ nghề nghiệp và đội ngũ chuyên gia; đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thời gian tới, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đa dạng hóa các chương trình đào tạo theo từng vị trí việc làm và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; khuyến khích các cơ sở lưu trú tăng cường đào tạo nội bộ, phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và duy trì ổn định các tiêu chuẩn dịch vụ.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm, mức độ hài lòng của du khách, từng bước xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến du lịch chuyên nghiệp, chất lượng và thân thiện.