Đà Nẵng nâng cao năng lực vận hành phương tiện thủy phục vụ cứu hộ, cứu nạn

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thăm hỏi, động viên học viên. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của Quân khu 5 tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu này. Khóa học do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Sở Xây dựng, Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II tổ chức từ cuối tháng 8/2026.

Chương trình thu hút gần 300 học viên là cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt tại các địa bàn thường xuyên ngập lụt, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

Tham gia khóa học, học viên được trang bị kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy; kỹ thuật điều khiển phương tiện, cập và rời bến, tránh va chạm, xử lý sự cố; cùng kỹ năng cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Đây sẽ là lực lượng tại chỗ quan trọng, sẵn sàng vận hành phương tiện để tiếp cận khu vực bị chia cắt, sơ tán người dân và vận chuyển nhu yếu phẩm khi có tình huống xảy ra.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra thực hành điều khiển phương tiện thủy của học viên. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Qua kiểm tra thực hành, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ghi nhận tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc của các học viên; đồng thời yêu cầu Ban tổ chức chú trọng thời lượng thực hành, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu mở thêm các lớp đào tạo, ưu tiên phân bổ cho lực lượng tại những địa bàn xung yếu.

Khóa đào tạo không chỉ góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, củng cố thế trận phòng thủ dân sự mà còn tạo điều kiện để học viên tham gia các hoạt động vận tải, dịch vụ đường thủy phù hợp với chứng chỉ được cấp, phục vụ phát triển kinh tế địa phương.