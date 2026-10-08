Đà Nẵng nâng cao năng lực vận hành phương tiện thủy phục vụ cứu hộ, cứu nạn

Sáng 8.10, đoàn công tác Bộ CHQS TP. Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và kiểm tra thực hành đối với học viên khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên địa bàn Quân khu 5 tổ chức khóa đào tạo lái phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng đến thăm, động viên và kiểm tra thực hành của học viên khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026

Khóa đào tạo do Bộ CHQS TP. Đà Nẵng phối hợp với Sở Xây dựng và Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II tổ chức, khai mạc từ ngày 25.8, với gần 300 học viên là cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng nòng cốt tại những địa bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

Trong chương trình, học viên được trang bị kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; kỹ thuật điều khiển phương tiện, cơ động, cập và rời bến, phòng tránh va chạm, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh. Bên cạnh đó, khóa học chú trọng các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Theo Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, việc đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt tại chỗ, có khả năng chủ động vận hành phương tiện khi xảy ra thiên tai, nhất là tại các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cô lập.

Khi có tình huống, lực lượng này sẽ tham gia tiếp cận các địa bàn bị ảnh hưởng, hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hoạt động góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, củng cố thế trận phòng thủ dân sự

Tại buổi kiểm tra thực hành, đoàn công tác ghi nhận tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc của các học viên; đồng thời yêu cầu học viên tiếp tục chú trọng nội dung thực hành, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp.

Cùng với yêu cầu bảo đảm kỹ năng chuyên môn, công tác an toàn trong quá trình vận hành phương tiện được đặc biệt lưu ý. Đây là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm lực lượng có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong những tình huống khẩn cấp.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tổ chức thêm các lớp đào tạo, ưu tiên lực lượng tại những địa bàn xung yếu, thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt, thiên tai.

Việc chủ động đào tạo lực lượng có chứng chỉ và kỹ năng vận hành phương tiện thủy được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, củng cố thế trận phòng thủ dân sự của thành phố.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, học viên sau khi được cấp chứng chỉ còn có điều kiện tham gia các hoạt động vận tải, dịch vụ đường thủy phù hợp với phạm vi chứng chỉ được cấp, qua đó góp phần khai thác hiệu quả nguồn nhân lực và phục vụ phát triển kinh tế địa phương.