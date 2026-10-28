Đà Nẵng: Nâng cao năng lực ứng dụng AI trong phân tích tài chính khách sạn

Ngày 28/10, lần đầu tiên Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH-TT-DL) Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích tài chính, quản lý doanh thu, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

Khóa tập huấn "Ứng dụng AI trong phân tích tài chính khách sạn” do Sở VH-TT&DL Đà Nẵng tổ chức ngày 28/10.

Theo TS Nguyễn Thị Xuân Dung - Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng (trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng), trong hoạt động kinh doanh khách sạn (KS), việc nắm bắt các chỉ số tài chính, phân tích dữ liệu kinh doanh và kiểm soát rủi ro giúp nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác, kịp thời. Bên cạnh đó, việc ứng dụng AI mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả phân tích, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu.

Do vậy, tại khóa tập huấn, TS Nguyễn Thị Xuân Dung và bà Đặng Bích Thủy - Giám đốc điều hành khách sạn Công đoàn Thanh Bình đã tập trung làm rõ các khái niệm, chỉ số cơ bản trong phân tích tài chính khách sạn; an toàn dữ liệu và những lưu ý khi ứng dụng AI trong tài chính.

Đồng thời, các báo cáo viên cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về ứng dụng công nghệ và AI trong quản trị, vận hành và phân tích tài chính KS. Người tham dự được hướng dẫn thực hành ứng dụng AI trong phân tích tài chính KS như phân tích doanh thu, kênh bán, mùa vụ; kiểm soát chi phí; điểm hòa vốn; phát hiện bất thường và hỗ trợ ra quyết định.

Theo bà Lê Thị Ái Diệp - Trưởng phòng Quản lý lưu trú (Sở VH-TT&DL Đà Nẵng), hiện nay các cơ sở lưu trú du lịch đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Việc thu hút khách, nâng cao công suất phòng cần đi đôi với quản trị chi phí chặt chẽ, tối ưu hóa doanh thu và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

TS Nguyễn Thị Xuân Dung chia sẻ về an toàn dữ liệu và những lưu ý khi ứng dụng AI trong tài chính khách sạn.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng AI, mở ra những cơ hội mới trong công tác quản lý và điều hành KS. Với khả năng hỗ trợ phân tích dữ liệu tài chính, theo dõi biến động doanh thu và chi phí, dự báo xu hướng kinh doanh, nhận diện bất cập trong hoạt động vận hành, AI có thể giúp các KS nâng cao chất lượng phân tích, chủ động hơn trong quản trị và kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp.

“Điều quan trọng là AI không thay thế vai trò và kinh nghiệm của nhà quản lý, mà trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp chuyển dữ liệu thành thông tin hữu ích, chuyển thông tin thành cơ sở ra quyết định, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”, bà Lê Thị Ái Diệp nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng đề nghị các KS trên địa bàn chủ động đổi mới tư duy quản trị, nhận thức đầy đủ vai trò của chuyển đổi số và AI trong hoạt động kinh doanh; tích cực tìm hiểu, lựa chọn những công cụ phù hợp với quy mô, điều kiện và nhu cầu thực tế của đơn vị.

Các KS cần vận dụng có hiệu quả kiến thức và kỹ năng được trang bị tại chương trình vào công tác phân tích tài chính, quản lý doanh thu, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc triển khai cần chú trọng tính thiết thực, khả năng áp dụng và hiệu quả mang lại, tránh hình thức, chạy theo công nghệ mà chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Đồng thời, các KS cần tăng cường sử dụng AI một cách có trách nhiệm, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu, bảo mật thông tin tài chính và thông tin khách hàng. Khuyến khích đội ngũ nhân sự chủ động học hỏi, thực hành, chia sẻ kinh nghiệm và từng bước đưa các giải pháp công nghệ phù hợp vào hoạt động quản lý thường xuyên của đơn vị.