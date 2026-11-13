Đà Nẵng: Nâng cao năng lực quản lý thương mại điện tử cho cán bộ cơ sở

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý

Ngày 13/11, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Lớp tập huấn đào tạo kỹ năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử cho các xã, phường trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ và trợ lý AI trong quản lý, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại địa phương.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi tập huấn

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các chương trình bên lề Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương - Đà Nẵng 2026. Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và tăng cường năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia quản lý thương mại điện tử tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và thông qua hình thức livestream đang mở thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các phương thức kinh doanh trên môi trường số cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước. “Đội ngũ cán bộ cơ sở cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để hướng dẫn các chủ thể kinh doanh, nhận diện hành vi vi phạm và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại điện tử”, ông Sơn nói.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận ba nhóm nội dung trọng tâm, gắn với những yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý thương mại điện tử hiện nay. Trong đó, nội dung đáng chú ý là ứng dụng công nghệ chống hàng giả và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thông qua các giải pháp RFID, NFC và tem truy xuất thông minh. Đây là những công nghệ hỗ trợ xác thực thông tin hàng hóa, góp phần bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng.

Theo ông Trịnh Mạnh Tuyên, Chuyên gia công nghệ chống giả và truy xuất nguồn gốc (Công ty CP Công nghệ chống giả Việt Nam) thuyết trình về các ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc

Tại chương trình, giải pháp Tracking Stamp của Công ty Cổ phần Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam (Activ) được giới thiệu với các ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc. Giải pháp kết hợp các công nghệ như RFID, QR Code và nền tảng dữ liệu để hỗ trợ nhận diện, xác thực và theo dõi hành trình sản phẩm.

Theo ông Trịnh Mạnh Tuyên, Chuyên gia công nghệ chống giả và truy xuất nguồn gốc (Công ty CP Công nghệ chống giả Việt Nam), hệ thống Tracking Stamp hướng đến việc cung cấp thông tin về nguồn gốc, quá trình lưu thông của hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý sản phẩm và người tiêu dùng kiểm tra tính xác thực của sản phẩm thông qua các phương thức nhận diện điện tử.

Đưa công nghệ vào hỗ trợ kinh doanh

Bên cạnh công nghệ truy xuất nguồn gốc, lớp tập huấn còn tập trung vào việc phát huy vai trò của các nền tảng số trong quản lý và hỗ trợ hộ kinh doanh. Nội dung này làm rõ phương thức phối hợp giữa chính quyền cơ sở với các đơn vị cung cấp giải pháp quản lý bán hàng, qua đó hỗ trợ tiểu thương từng bước chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Đại diện các xã phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham dự buổi tập huấn

Một nội dung khác được đưa vào chương trình là thực hành ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc hành chính. Các học viên được hướng dẫn sử dụng công cụ AI để hỗ trợ soạn thảo văn bản, tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo và xử lý dữ liệu. Đáng chú ý, việc ứng dụng AI được đặt trong yêu cầu bảo mật thông tin, khử định danh và kiểm tra kết quả trước khi sử dụng, nhằm bảo đảm tính chính xác và an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Huỳnh Xuân Sơn, thông qua chương trình, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng hướng đến việc nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ trong quản lý thương mại điện tử, nhất là tại cấp xã, phường - nơi trực tiếp tiếp xúc, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương. “Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương cập nhật thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ và kết nối những giải pháp công nghệ phù hợp. Qua đó, hỗ trợ người kinh doanh thích ứng với phương thức kinh doanh trên môi trường số, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại điện tử trên địa bàn thành phố”, ông Sơn khẳng định.

Lớp tập huấn do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức tập trung vào 3 nội dung: Ứng dụng công nghệ RFID, NFC và tem truy xuất thông minh để chống hàng giả, truy xuất nguồn gốc; phát huy nền tảng số trong quản lý, hỗ trợ hộ kinh doanh; ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn thảo văn bản, tổng hợp thông tin và xử lý dữ liệu.