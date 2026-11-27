Ngày 27/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng phối hợp Tổ chức ActionAid International tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Hiện đại hóa giám sát bệnh truyền nhiễm dựa vào cộng đồng trong bối cảnh hành chính mới tại TP Đà Nẵng" (Dự án D1).

Đây là Giai đoạn 2 Dự án D1 do tổ chức Action Aid International (Hà Lan) tài trợ cho TP Đà Nẵng với tổng kinh phí gần 7,6 tỷ đồng.

Hội thảo “Hiện đại hóa giám sát bệnh truyền nhiễm dựa vào cộng đồng trong bối cảnh hành chính mới tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Kế thừa những kết quả của Dự án D1 Giai đoạn 1 (2023 - 2025), Dự án D1 giai đoạn 2 (2026 - 2028) nhằm nâng cao năng lực của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng trong việc phát hiện, đáp ứng nhanh và hiệu quả trước các nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Hội thảo giới thiệu bối cảnh, phạm vi, nội dung và các mục tiêu chính của Dự án D1 - Giai đoạn 2, kế hoạch triển khai các hoạt động của Dự án và thảo luận, thống nhất kế hoạch hành động cũng như các phương thức phối hợp triển khai các hoạt động thời gian tới.

Dự án tập trung vào 3 định hướng chính. Mục tiêu đến cuối 2028, có ít nhất 80% nhân viên y tế tuyến khu vực, tuyến xã/phường, nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên được nâng cao năng lực chuyên môn và số hóa công tác báo cáo giám sát, giám sát dựa trên sự kiện cộng đồng (C-EBS).

Đến quý IV năm 2028, một Hệ thống giám sát thông minh bao gồm ứng dụng khai báo C-EBS và website/dashboard tích hợp bản đồ dịch tễ học số (GIS) được phát triển, triển khai thí điểm, đưa vào sử dụng chính thức và được chia sẻ.

Đến cuối năm 2028, bộ Quy chế phối hợp liên ngành và liên khu vực trong công tác ứng phó với dịch bệnh được các bên liên quan ở thành phố Đà Nẵng cùng xây dựng, ký thỏa thuận và áp dụng.

Dự án triển khai rộng rãi trên toàn bộ các xã, phường, đặc khu thuộc địa bàn TP Đà Nẵng.

Ông Đỗ Ích Thành, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng giới thiệu nội dung giai đoạn 2. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo Quyết định 3712/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án do Tổ chức ActionAid International tài trợ, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng giữ vai trò chủ trì, trực tiếp quản lý về mọi mặt trong quá trình tiếp nhận dự án, giám sát quá trình tiếp nhận, thực hiện đúng nội dung dự án được phê duyệt, chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng viện trợ, kết quả sử dụng viện trợ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và cam kết với các nhà tài trợ.

Sở Y tế rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền kế hoạch, nhiệm vụ và kinh phí có liên quan; đồng thời bảo đảm sản phẩm của dự án viện trợ được kế thừa, tích hợp vào kiến trúc và hệ thống y tế số chung của thành phố; bổ sung thuyết minh phương án kỹ thuật, liên thông với các hệ thống trong các dự án khác, đảm bảo sự kế thừa, không trùng lặp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, các cơ quan chuyên môn thiết kế theo kiến trúc mở/API, bổ sung quy trình kiểm soát dữ liệu đầu vào từ cộng đồng để đảm bảo nguyên tắc dữ liệu y tế phải đúng, đủ, sạch và được cập nhật thường xuyên để sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của thành phố; lập Quy chế quản lý vận hành hệ thống, bảo đảm an ninh mạng; quy trình sao lưu, phục hồi dữ liệu.

Sau khi dự án kết thúc phần mềm chuyên ngành phải được đưa vào khai thác sử dụng tối đa công suất, tránh tình trạng gây lãng phí, trùng lắp.

Ông Võ Trung Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, trong cộng đồng, việc chủ động đánh giá nguy cơ dịch bệnh có ý nghĩa quan trọng, giúp địa phương kịp thời xây dựng và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Ông Võ Trung Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Để hoạt động giám sát đạt hiệu quả, bên cạnh năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, cần có sự tham gia tích cực của lực lượng giám sát tại cộng đồng, bảo đảm thông tin được ghi nhận, báo cáo kịp thời; đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giám sát.

“TP Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tổ chức ActionAid International tại Việt Nam, cùng sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành, cơ sở y tế, đơn vị địa phương và lực lượng tham gia giám sát tại cộng đồng, góp phần bảo đảm các hoạt động của dự án được triển khai đồng bộ, thiết thực và hiệu quả”, ông Võ Trung Hoàng nói.