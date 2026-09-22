Đà Nẵng: Nâng cao năng lực chuyển đổi sản xuất thông minh cho doanh nghiệp

Chương trình có sự đồng hành của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC – Bộ Công Thương) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Ouransoft (đơn vị triển khai thực hiện “Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ” của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể - Bộ Tài chính).

Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Nguyễn Văn Trừ phát biểu tại chương trình tập huấn.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia tư vấn của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tập trung vào các nội dung thiết thực, có khả năng áp dụng vào thực tế doanh nghiệp, từ chuyển đổi số sản xuất, quản trị và khai thác dữ liệu, ứng dụng MES đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực tham gia chuỗi cung ứng.

Trong đó, chương trình tập trung vào các nội dung như chuyển đổi số sản xuất - nền tảng dữ liệu, MES và năng lực tham gia chuỗi cung ứng; tổ chức công việc với AI trong doanh nghiệp sản xuất; ứng dụng AI nâng cao hiệu suất kinh doanh và năng lực tiếp cận chuỗi cung ứng; AI trong phân tích dữ liệu, tự động hóa và hỗ trợ ra quyết định.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Nguyễn Văn Trừ, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, phương thức tổ chức sản xuất của doanh nghiệp cũng đang có những thay đổi rất nhanh.

Chuyển đổi số trong sản xuất, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản trị và khai thác dữ liệu, các hệ thống quản lý sản xuất như MES, ERP, IoT... đang ngày càng trở thành những công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu chi phí và tăng khả năng tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng.

ThS. Đào Hải (Tổng giám đốc Ouransoft - chuyên gia tư vấn Bộ Tài chính) trình bày chuyên đề tại chương trình tập huấn.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi sản xuất thông minh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án đầu tư lớn hoặc những hệ thống công nghệ phức tạp. Điều quan trọng trước hết là xác định đúng hiện trạng của doanh nghiệp, nhận diện đúng bài toán cần giải quyết, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình, lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và nguồn lực, triển khai từng bước và đo lường được hiệu quả.

“Đây cũng là định hướng, mục tiêu tổ chức chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, tư duy và năng lực tiếp cận, ứng dụng các giải pháp sản xuất thông minh, nhà máy thông minh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện hiện trạng, xác định nhu cầu và từng bước xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy mô, ngành nghề, trình độ công nghệ và nguồn lực thực tế”, ông Nguyễn Văn Trừ nói.

Thông qua các chuyên đề và trao đổi trực tiếp với chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp tham dự tập huấn chia sẻ nhu cầu và bài toán thực tế của đơn vị để cùng xác định những giải pháp và lộ trình chuyển đổi phù hợp. Đây cũng là dịp để Sở Công Thương Đà Nẵng tiếp tục lắng nghe nhu cầu và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, làm cơ sở nghiên cứu, triển khai các hoạt động hỗ trợ ngày càng thiết thực, hiệu quả và phù hợp hơn trong thời gian tới.