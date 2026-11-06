Đà Nẵng nâng cao năng lực cho cán bộ thôn làm công tác giảm nghèo

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn sáng 6/11. Ảnh: LAM KHUÊ

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11, với sự tham gia của 184 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và đại diện các chi hội, đoàn thể ở thôn.

Các đại biểu được hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Một trong những nội dung trọng tâm là phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, hoạt động giảm nghèo và an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có mức sống trung bình.

Các chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương được đưa vào nội dung tập huấn, giúp cán bộ thôn nắm bắt rõ hơn đối tượng, phạm vi và cách thức triển khai.

Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn tại các xã miền núi. Ảnh: LAM KHUÊ

Ngoài ra, hội nghị dành thời lượng hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ và thường xuyên. Đây là khâu có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chính sách giảm nghèo.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các đại biểu trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình, chính sách và hoạt động giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa bàn dân cư để tìm hướng tháo gỡ.

Trước đó, Chi cục Phát triển nông thôn triển khai 6 lớp tập huấn tại các địa phương thuộc khu vực miền núi, gồm: Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My; Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng; Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên; Avương, Tây Giang, Hùng Sơn; Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp; Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê.