Đà Nẵng nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh

Chương trình tập huấn hướng đến tăng cường năng lực cho đội ngũ tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh tại các trường học. Ảnh: DUY AN

Hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu về mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại các trường THPT trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh và tăng cường kết nối giữa nhà trường với các đơn vị chuyên môn.

Ông Trần Quốc Phong, Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học và học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, nhìn nhận sức khỏe tinh thần của học sinh cần được đặc biệt quan tâm khi các em có thể chịu nhiều áp lực từ học tập, gia đình, các mối quan hệ và quá trình phát triển bản thân.

Việc nhận diện sớm các vấn đề tâm lý, hỗ trợ kịp thời và kết nối với nguồn lực chuyên môn là yêu cầu cấp thiết. Công tác này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cán bộ tham vấn tâm lý, công tác xã hội, y tế và các tổ chức chuyên môn.

Tại chương trình, Giáo sư Ronald R. O'Donnell, Đại học Arizona State (Hoa Kỳ), giới thiệu mô hình Happy Heart cùng các phương pháp đánh giá nguy cơ, xác định mức độ sẵn sàng thay đổi và kỹ năng can thiệp hành vi dựa trên bằng chứng khoa học.

Ông phân tích, những khó khăn học sinh gặp phải thường có mối liên hệ với nhau. Áp lực học tập, lo lắng về tương lai, các mối quan hệ xã hội hay biến động tâm lý tuổi vị thành niên có thể dẫn đến căng thẳng, lo âu, mất ngủ hoặc giảm động lực học tập.

Trong khi đó, các thói quen như thức khuya, ít vận động, sử dụng thiết bị điện tử quá mức hay thiếu kết nối xã hội có thể tiếp tục làm gia tăng những vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Theo Giáo sư Ronald R. O'Donnell, chăm sóc sức khỏe tâm thần không nên chỉ tập trung xử lý vấn đề khi đã trở nên nghiêm trọng mà cần giúp mỗi người hình thành năng lực tự chăm sóc và khả năng thích ứng.

Mô hình Happy Heart được xây dựng theo chu trình “Đánh giá - Lựa chọn - Thực hành - Theo dõi - Điều chỉnh”. Một trong những nguyên tắc được giới thiệu là “Một học sinh, một ưu tiên, một kỹ năng, từng bước một”.

Thay vì cùng lúc xử lý nhiều khó khăn, học sinh được khuyến khích xác định vấn đề cần ưu tiên, lựa chọn kỹ năng phù hợp và kiên trì thực hành để từng bước thay đổi hành vi.

Các đại biểu cũng tiếp cận những nội dung về thay đổi thói quen hành vi, hoạt hóa hành vi, giải quyết vấn đề, quản lý căng thẳng, tâm lý học tích cực, cải thiện giấc ngủ, tăng động lực thay đổi và cá nhân hóa biện pháp can thiệp.

Chương trình đồng thời trao đổi về quy trình theo dõi, đánh giá, phối hợp hỗ trợ và chuyển tuyến đối với những trường hợp cần can thiệp chuyên sâu.

Đây cũng là dịp tăng cường kết nối giữa trường học, các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và chuyên gia, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ đa ngành cho học sinh trên địa bàn thành phố.