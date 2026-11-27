Đến năm 2027, Đà Nẵng đặt tỷ lệ số hóa các quy trình kiểm soát an ninh hàng không phấn đấu đạt trên 60%. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo kế hoạch, Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh tại các cảng hàng không trên địa bàn theo hướng chủ động, đồng bộ và hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin và xử lý tình huống.

Đồng thời, thành phố từng bước hiện đại hóa trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ an ninh hàng không, gắn kiểm soát an ninh với việc tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải, phục vụ hành khách.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý an ninh hàng không trên cơ sở đánh giá rủi ro, kiểm soát chủ động và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại.

Kế hoạch xác định nguyên tắc xuyên suốt là không đánh đổi an ninh, an toàn hàng không vì bất kỳ lý do nào; đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu kiểm soát an ninh và tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng không, phục vụ người dân, hành khách và doanh nghiệp.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hàng không. Đà Nẵng sẽ triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu số, công nghệ sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo và hệ thống kiểm soát tự động kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao hiệu quả kiểm soát an ninh, tối ưu hóa trải nghiệm của hành khách.

Đến năm 2026, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện đề án; triển khai Bộ tiêu chí cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện, đồng thời thí điểm mô hình này tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoặc Cảng hàng không Chu Lai.

Thành phố cũng đặt mục tiêu số hóa trên 30% quy trình kiểm soát an ninh hàng không và các thủ tục liên quan.

Đến năm 2027, tỷ lệ số hóa quy trình kiểm soát an ninh hàng không phấn đấu đạt trên 60%. Các giải pháp kiểm soát tự động và nhận diện sinh trắc học sẽ được áp dụng rộng rãi tại các cảng hàng không trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng, phương tiện chuyên trách phát hiện, giám sát và xử lý thiết bị bay không người lái sẽ từng bước được triển khai nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các nguy cơ an ninh mới.

Trong giai đoạn 2028 - 2030, Đà Nẵng tiếp tục hiện đại hóa trang thiết bị chuyên ngành, triển khai các quy chuẩn kỹ thuật mới và mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động hàng không. Thành phố phấn đấu có ít nhất một cảng hàng không vận hành theo mô hình an ninh, thông minh, thân thiện thuộc nhóm những sân bay tốt nhất thế giới.

Bên cạnh việc tăng cường năng lực công nghệ, kế hoạch cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ thông qua việc chuẩn hóa các “điểm chạm” trong hành trình di chuyển tại sân bay. Theo đó, các thủ tục sẽ được rà soát, đơn giản hóa; hệ thống hướng dẫn trực quan, đa ngôn ngữ được tăng cường; công tác điều phối hành khách trong giờ cao điểm được cải thiện nhằm giảm ùn tắc và rút ngắn thời gian chờ đợi.