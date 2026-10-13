Đà Nẵng nâng cao chất lượng thông tin báo chí, chủ động phản bác tin giả

Cùng tham dự có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh và lãnh đạo Vụ Địa phương 2 (Ban Tuyên giáo Trung ương).

Theo báo cáo tại hội nghị, Đà Nẵng hiện có 89 cơ quan báo chí hoạt động, trong đó có 2 cơ quan báo chí địa phương và 87 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác có văn phòng đại diện, văn phòng thường trú trên địa bàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu tại hội nghị

Trong quý III-2026, các cơ quan báo chí đã đăng tải gần 10.000 tin, bài về thành phố, góp phần phản ánh toàn diện tình hình thực tiễn, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách đặc thù, định hướng phát triển Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, chuyển đổi số và những vấn đề dân sinh tiếp tục được báo chí quan tâm phản ánh. Qua đó, báo chí góp phần truyền tải chủ trương, chính sách đến người dân, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh hông tin về tình hình triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại hội nghị

Hoạt động báo chí cũng ghi nhận sự đổi mới về phương thức sản xuất và phát triển nội dung trên nhiều nền tảng. Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào chuyển giọng nói thành văn bản, tạo phụ đề và hỗ trợ biên tập, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, phổ biến thông tin. Việc duy trì các chương trình bằng tiếng Kinh, Cơ Tu, Ca Dong tiếp tục góp phần đưa thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại khu vực miền núi.

Cùng với đổi mới nghiệp vụ, công tác quản lý, định hướng thông tin được triển khai thông qua các cuộc giao ban, họp báo, điểm báo và theo dõi thông tin trên mạng xã hội hằng ngày. Thành phố chú trọng tập huấn về truyền thông chính sách, kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, 100% thủ tục hành chính được giải quyết sớm và đúng hạn. Trong quý III, thành phố đã cấp 44 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế. Một số nội dung báo chí chưa kiểm chứng đầy đủ, thiếu sự đối chiếu với cơ quan chức năng; các bài viết chuyên sâu, có tính dự báo chưa nhiều. Việc cung cấp thông tin cho báo chí tại một số sở, ngành, địa phương còn thiếu chủ động, ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền và khả năng phản hồi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở đó, nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2026 là tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường các bài viết chuyên sâu về cơ sở, vấn đề dân sinh và những bất cập, vướng mắc trong thực thi chính sách. Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến độ các dự án động lực, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chủ động ứng phó thiên tai.

Đặc biệt, trước sự lan truyền nhanh chóng của thông tin trên không gian mạng, các cơ quan báo chí cần nâng cao năng lực phát hiện sớm, kiểm chứng nhanh và phản bác kịp thời tin giả, thông tin sai sự thật. Việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong xử lý những vấn đề được dư luận quan tâm phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, có trách nhiệm.

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh thông tin về tình hình triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 9 tháng đầu năm 2026. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả công tác giáo dục, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc sắp xếp trường lớp, xử lý tình trạng dôi dư sau sắp xếp và tổ chức vận hành 6 trường biên giới.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng quán triệt việc triển khai Nghị định số 237/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí và Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Những nội dung được trao đổi tại hội nghị là cơ sở để các cơ quan báo chí và đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp, đáp ứng yêu cầu thông tin trong tình hình mới, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Công Hạnh