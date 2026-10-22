Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng phục vụ ẩm thực tại các cơ sở lưu trú du lịch

Theo Sở Văn hoá – Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) Đà Nẵng, 9 tháng đầu năm 2026, thành phố phục vụ khoảng 15,8 triệu lượt khách tại các cơ sở lưu trú du lịch, tăng khoảng 26% so cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế gần 7,7 triệu lượt, khách nội địa hơn 8,1 triệu lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 56,9 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 25%.

Nghệ nhân tinh hoa Văn hóa ẩm thực Doãn Văn Tuấn trực tiếp hướng dẫn cho các học viên tham gia tập huấn.

Sự phát triển tích cực đó đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách. Trong đó, ẩm thực là một thành tố quan trọng của sản phẩm du lịch. Một bữa sáng tại khách sạn không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống mà còn là cơ hội để du khách cảm nhận văn hóa, phong vị và sự hiếu khách của điểm đến.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, chiều ngày 22/10, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng phối hợp với trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng tổ chức tập huấn kỹ thuật chế biến và phục vụ món sợi nóng trong buffet sáng cho 150 học viên là trưởng và nhân viên bộ phận bếp tại các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực trên địa bàn.

Trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho các học viên có Nghệ nhân tinh hoa Văn hóa ẩm thực Doãn Văn Tuấn – Tổng bếp trưởng Khu nghỉ dưỡng Furama – Ariyana Đà Nẵng; Nghệ nhân Văn hóa ẩm thực Việt Nam Vũ Ngọc Quyền – Tổng bếp trưởng Nhà khách Quốc hội NALOD Đà Nẵng; Phó Trưởng khoa Quản trị khách sạn - nhà hàng (trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng) Phạm Thị Thành...

Các chuyên gia tập trung giới thiệu xu hướng sử dụng các món sợi nóng trong phục vụ buffet sáng tại cơ sở lưu trú du lịch, nhu cầu và khẩu vị của khách du lịch; cách lựa chọn nguyên liệu, gia vị, phương pháp sơ chế và bảo quản nguyên liệu phù hợp. Hướng dẫn phương pháp tổ chức quầy món sợi nóng; hướng dẫn kỹ thuật chế biến nước dùng, nước lèo và các thành phần chính của một số món sợi nóng tiêu biểu.

Đồng thời trình diễn (demo) kỹ thuật chế biến một số món sợi nóng tiêu biểu; hướng dẫn quy trình chế biến, phối hợp nguyên liệu, gia vị và kỹ thuật hoàn thiện, trình bày món ăn phục vụ buffet sáng. Sau đó các học viên thực hành chế biến món phở gà, cao lầu và trải nghiệm, thưởng thức chính các món mình đã thực hiện.

Theo Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú (Sở VH-TT&DL Đà Nẵng) Lê Thị Ái Diệp, với lợi thế về nguồn nguyên liệu phong phú, sản vật đặc trưng và bản sắc ẩm thực miền Trung, xứ Quảng, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng đưa các món ăn địa phương vào thực đơn buffet sáng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dấu ấn riêng.

Các chuyên gia lưu ý, để nâng cao chất lượng ẩm thực tại cơ sở lưu trú du lịch, bên cạnh kỹ thuật chế biến, cần chú trọng lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ các khâu từ tiếp nhận, bảo quản, sơ chế đến chế biến và phục vụ. Đồng thời, cần ưu tiên sử dụng sản vật địa phương phù hợp và xây dựng tiêu chuẩn cho từng món ăn nhằm duy trì sự đồng đều về hương vị, định lượng, cách trình bày và chất lượng phục vụ.

Đổi mới thực đơn là cần thiết để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, nhưng phải đi đôi với gìn giữ bản sắc. Những món ăn như phở gà hay cao lầu Hội An, khi được chế biến đúng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và giữ được hương vị đặc trưng, không chỉ nâng cao trải nghiệm lưu trú mà còn góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực và hình ảnh du lịch Đà Nẵng.