Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng giáo dục bậc Tiểu học sau sắp xếp trường học

Rõ từng khâu, trách nhiệm trong tổ chức bán trú

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) có 2.047/4.090 học sinh đăng ký bán trú, chiếm gần 50% tổng số học sinh.

Nhà trường tổ chức bếp ăn tại trường, nhập thực phẩm tươi sống và chế biến tại chỗ thay vì sử dụng suất ăn công nghiệp đưa từ bên ngoài. Bếp được bố trí theo nguyên tắc một chiều, từ tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, nấu nướng đến chia suất ăn.

Ông Nguyễn Thanh Chiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết, cách làm này giúp nhà trường chủ động theo dõi, giám sát quá trình chế biến. Đơn vị cung ứng thực phẩm chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu và hướng dẫn nhân viên cấp dưỡng. Nhà trường phụ trách không gian ăn uống, bố trí bảo mẫu, quản sinh chăm sóc học sinh trong giờ ăn, nghỉ. Các nội dung này được thể hiện trong hợp đồng để xác định trách nhiệm của từng bên.

Trường Tiểu học Trần Cao Vân (phường Thanh Khê) tổ chức tập huấn Vệ sinh an toàn thực phẩm (ảnh trên), đội ngũ cấp dưỡng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu chuẩn bị bữa ăn cho học sinh bán trú (ảnh dưới).

Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Hải Châu) rà soát các điều kiện tổ chức bán trú. Các tổ kiểm tra, giám sát được phân công theo từng công đoạn, từ tiếp nhận thực phẩm đến chế biến, chia suất và tổ chức cho học sinh dùng bữa. Thực đơn được xây dựng đa dạng, cân đối dinh dưỡng, phù hợp lứa tuổi và công khai từ đầu tuần để phụ huynh theo dõi.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết: Ngành giáo dục xác định an toàn thực phẩm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với sức khỏe và sự an toàn của học sinh. Ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ các khâu, từ nguồn cung cấp thực phẩm đến tổ chức chế biến và phục vụ bữa ăn. Các trường thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm có đầy đủ hồ sơ pháp lý, ưu tiên những nhà cung cấp có nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, ổn định, có khả năng truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Bên cạnh những trường đã duy trì bán trú ổn định, nhiều trường sau hợp nhất cũng khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bán trú, đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

Giờ ăn trưa của học sinh lớp Một, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, cơ sở Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Sau sắp xếp, sáp nhập trường học, xã Sơn Cẩm Hà duy trì 17 điểm trường ở ba cấp học. Việc duy trì các điểm trường giúp học sinh, nhất là ở khu vực còn khó khăn, hạn chế phải đi lại xa.

Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, cho hay, địa phương xác định tổ chức bán trú phải gắn với điều kiện cơ sở vật chất, phòng ăn, bếp ăn, khu vực nghỉ trưa, nước sạch, nhà vệ sinh, nhân viên phục vụ và an toàn thực phẩm. Nhu cầu đăng ký của phụ huynh cùng các điều kiện thực tế tiếp tục được rà soát để xây dựng phương án phù hợp.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đang tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với 9-10 buổi/tuần. Cách bố trí được điều chỉnh theo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và kế hoạch giáo dục của từng trường.

Trường Tiểu học Trần Cao Vân tổ chức dạy - học 10 buổi/tuần. Chia sẻ của Hiệu trưởng Huỳnh Thị Thanh Tình, chiều thứ Sáu trường vẫn tổ chức 3 tiết, học sinh ra về lúc 16 giờ 30. Điều này giúp nhà trường có thêm thời gian cho các hoạt động giáo dục và giữ giờ tan học tương đối ổn định để phụ huynh thuận tiện đưa đón con.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Cao Vân tham gia hoạt động truyền thông về Luật trẻ em.

Trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Hải) tổ chức 10 buổi/tuần trên cơ sở điều kiện thực tế, đội ngũ giáo viên và kế hoạch giáo dục. Thời lượng tăng thêm được bố trí cho hoạt động tăng cường, giáo dục thể chất, trải nghiệm và những nội dung phù hợp với từng nhóm học sinh.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có 36 lớp, tổ chức học 2 buổi/ngày với 10 buổi/tuần. Chiều thứ Sáu, trường bố trí 2 tiết thay vì 3 tiết như các buổi chiều khác; thời gian đầu buổi dành cho sinh hoạt chuyên đề, thao giảng của các tổ chuyên môn. Với học sinh bán trú, thời gian nghỉ trưa được kéo dài hơn, hoạt động học tập bắt đầu khoảng 14 giờ 30.

Ông Nguyễn Thanh Chiến cho biết, cách điều chỉnh này giúp nhà trường đưa hoạt động chuyên môn vào thời gian làm việc của giáo viên, đồng thời giữ giờ tan học tương đối ổn định. Nếu giữ nguyên giờ vào học chiều thứ Sáu như các ngày khác, học sinh chỉ học 2 tiết sẽ kết thúc sớm, gây khó cho phụ huynh trong việc đón con.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) tham gia hoạt động múa hát tập thể.

Sau sắp xếp, phường Ngũ Hành Sơn có 4 trường tiểu học công lập với 263 lớp, 9.373 học sinh trong năm học 2026-2027. Địa phương xác định việc tổ chức 2 buổi/ngày cần gắn với điều kiện thực tế của từng trường, từ đội ngũ, cơ sở vật chất đến nhu cầu học tập của học sinh. Quỹ thời gian của buổi học thứ hai được dành cho củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, giáo dục thể chất, nghệ thuật, STEM, đọc sách và hoạt động trải nghiệm, qua đó tạo cơ hội để học sinh phát triển toàn diện.

Thêm hoạt động, thêm cơ hội trải nghiệm

Sau sáp nhập, quy mô trường tăng khiến việc tổ chức hoạt động giáo dục cần được tính toán theo từng cơ sở.

Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường) từ 36 lớp, 1.358 học sinh tăng lên 71 lớp, 2.798 học sinh; đội ngũ từ 66 lên hơn 130 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các hoạt động ngoại khóa tại trường chính và phân hiệu được triển khai theo cùng một kế hoạch, nhưng hình thức tổ chức điều chỉnh theo từng điểm trường, đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất và học sinh.

Trong năm học 2026 - 2027, trường tiếp tục duy trì các hoạt động trải nghiệm về địa phương, STEM, sân chơi trí tuệ, câu lạc bộ “Em yêu lịch sử Việt Nam”, tiếng Anh, Toán học, tự nhiên và xã hội. Các mô hình “Giờ đọc hạnh phúc”, “Tôi là công dân toàn cầu”, “Bác Hồ trong tim em” tiếp tục được triển khai.

Quy mô tăng trong khi số lượng cán bộ quản lý, Tổng phụ trách Đội giảm so với trước sáp nhập khiến việc tổ chức các hoạt động tập trung gặp thêm áp lực. Nhà trường phải phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trong Chi đoàn và các lực lượng hỗ trợ để hoạt động được triển khai tại từng điểm trường.

Tương tự, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Bàn Thạch) có 57 lớp, 1.956 học sinh và 104 cán bộ, giáo viên, nhân viên, quản lý một phân hiệu và một điểm trường lẻ. Điểm phân hiệu cách trường chính khoảng 6km và cách điểm lẻ thêm 6km.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Như Anh, trường thống nhất nội dung sinh hoạt nhưng bố trí thời gian tổ chức lệch nhau giữa các cơ sở. Cách làm này giúp Ban Giám hiệu trực tiếp tham dự, động viên và theo sát hoạt động tại từng điểm trường.

Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thực hành phương án phòng cháy chữa cháy (ảnh trái) và sinh hoạt chuyên đề giáo dục giới tính (ảnh phải)

Các hoạt động sau giờ học chính khóa của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được xây dựng trên cơ sở nhu cầu và đăng ký tự nguyện của phụ huynh. Học sinh có thể tham gia câu lạc bộ vẽ, âm nhạc, múa, cờ vua, bóng rổ, cầu lông, bơi… tùy từng khối lớp.

Theo bà Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng nhà trường, khoảng thời gian này giúp những gia đình chưa thể đón con ngay sau giờ học có thêm lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để học sinh vui chơi, vận động và phát triển sở thích. Nhà trường lưu ý các hoạt động cần phù hợp lứa tuổi.

Tại Trường Tiểu học Trần Quang Diệu (phường Ngũ Hành Sơn), các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, làm việc nhóm và sinh hoạt tập thể được tổ chức để học sinh rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác. Giáo dục truyền thống được lồng ghép qua những nội dung phù hợp với lứa tuổi.

Ông Võ Văn Khánh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, theo định hướng của ngành, giáo dục STEM, khoa học máy tính, công nghệ số và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm sẽ từng bước được đưa vào hoạt động giáo dục phù hợp với học sinh tiểu học. Cùng với đó là tăng cường giáo dục nghệ thuật, thẩm mỹ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống địa phương, khuyến khích âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu hóa và các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật. Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cũng được triển khai theo hướng xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ.