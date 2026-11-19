Theo quyết định, đoàn sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý giá cước vận tải tại 5 địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng nhằm rà soát việc điều chỉnh giá cước khi giá nhiên liệu giảm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động vận tải đường bộ.

Trong tháng 11 và 12/2026, đoàn công tác sẽ làm việc với Sở Xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có mức kê khai tăng giá cước cao tại các địa phương trên. Trọng tâm kiểm tra là đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ, tình hình nguồn cung nhiên liệu và việc thực hiện các quy định về kê khai, niêm yết giá.

Qua đó sẽ rà soát, đối chiếu nội dung kê khai giá cước, nguyên nhân điều chỉnh và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế. Đồng thời yêu cầu các địa phương thống kê danh sách đơn vị vận tải có điều chỉnh tăng, giảm giá cước; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng giải pháp quản lý giá trước biến động của giá nhiên liệu.

Thông qua đợt kiểm tra, Bộ Xây dựng tăng cường hiệu quả quản lý giá cước vận tải, bảo đảm việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động chi phí đầu vào, tránh tình trạng giá nhiên liệu giảm nhưng giá cước vận tải không được điều chỉnh tương ứng.