Đà Nẵng: Mỹ Sơn ra mắt loạt trải nghiệm mới giữa không gian di sản

Mỹ Sơn, Đà Nẵng mở rộng trải nghiệm di sản gắn với thiên nhiên và văn hóa Chăm.

Hướng tới Ngày Du lịch thế giới 27-9, Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tại thành phố Đà Nẵng vừa đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới, mở rộng cách tiếp cận di sản từ tham quan đơn thuần sang trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa.

Các sản phẩm mới được phát triển theo hướng khai thác hài hòa những giá trị vốn có của Mỹ Sơn, nổi bật là hệ sinh thái rừng, văn hóa Chăm và các nghề thủ công truyền thống. Đây cũng là bước bổ sung cho hành trình khám phá quần thể đền tháp, giúp du khách có thêm những điểm dừng chân và hoạt động tương tác trong thời gian lưu lại di sản.

Trên tuyến từ tháp K đến cụm tháp E-F, một không gian thực vật và dược liệu được hình thành dưới tán rừng Mỹ Sơn. Thay vì chỉ đi qua khu vực rừng như một phần cảnh quan, du khách có thể quan sát các loài cây bản địa, tìm hiểu những loại dược liệu từng hiện diện trong đời sống của cộng đồng người Chăm và khám phá đặc điểm của hệ sinh thái rừng đặc dụng nơi đây.

Cách khai thác này tạo thêm một lớp trải nghiệm cho tuyến tham quan vốn tập trung vào kiến trúc và lịch sử Champa. Thiên nhiên trở thành một phần của câu chuyện di sản, trong đó hệ thực vật, tri thức sử dụng cây cỏ và không gian rừng được kết nối với đời sống văn hóa của cư dân bản địa.

Một điểm mới đáng chú ý khác nằm tại Khu trải nghiệm Nhà Đôi, nơi các nghề thủ công truyền thống được đưa vào không gian trình diễn trực tiếp. Du khách có thể tìm hiểu quá trình chuốt gốm Chăm, dệt thổ cẩm, chằm nón lá, chế tác trầm hương, điêu khắc gỗ và đá. Một số công đoạn được mở để khách trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Việc chuyển nghề thủ công từ hình thức trưng bày sang tương tác giúp những giá trị văn hóa truyền thống trở nên gần gũi hơn với khách tham quan. Mỗi sản phẩm, công cụ hay thao tác của người thợ vì thế không chỉ mang giá trị vật chất mà còn trở thành một phần câu chuyện về kỹ năng, tập quán và đời sống văn hóa địa phương.

Cũng tại Nhà Đôi, sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe “Ngâm chân thảo dược dưới tán rừng” mang đến khoảng nghỉ thư giãn giữa hành trình khám phá Mỹ Sơn. Hoạt động sử dụng các loại dược liệu bản địa, tận dụng lợi thế không gian xanh để tạo một trải nghiệm nhẹ nhàng, phù hợp với xu hướng kết hợp tham quan di sản và chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được du khách quan tâm.

Trong khi đó, khu vực Hồ Sen - dốc tháp H trở thành không gian tìm hiểu âm nhạc và trang phục truyền thống của người Chăm. Tại đây, du khách có thể tiếp cận các loại nhạc cụ, trang phục, hình ảnh và tư liệu liên quan đến văn hóa Chăm, đồng thời thưởng thức những tiết mục dân ca, múa truyền thống cùng phần trình diễn các nhạc cụ như trống Ghi-năng, Paranưng và kèn Saranai.

Điểm nhấn của không gian này là sự tham gia trực tiếp của du khách. Không chỉ đứng ngoài quan sát, khách có thể thử chơi nhạc cụ, khoác trang phục Chăm và tham gia một số hoạt động cùng nghệ nhân dân gian. Qua đó, những yếu tố vốn khó cảm nhận chỉ bằng hình thức thuyết minh được chuyển thành trải nghiệm trực quan và sinh động.

Với việc bổ sung các sản phẩm gắn với rừng, dược liệu, nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống, Mỹ Sơn đang mở rộng câu chuyện về di sản vượt ra ngoài những khối kiến trúc đền tháp. Hành trình đến di sản vì thế có thêm những trải nghiệm về thiên nhiên và con người, tạo điều kiện để du khách tiếp cận sâu hơn các giá trị văn hóa Chăm được lưu giữ tại khu vực này.

Các sản phẩm mới cũng góp phần đa dạng hóa dịch vụ du lịch tại Mỹ Sơn, tăng thời gian trải nghiệm của du khách và tạo thêm không gian để cộng đồng, nghệ nhân địa phương tham gia vào hoạt động du lịch. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát huy giá trị di sản gắn với bảo tồn, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến Mỹ Sơn trong hệ thống du lịch của thành phố Đà Nẵng.