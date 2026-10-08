Đà Nẵng mưa trắng trời, nước cuồn cuộn chảy qua khu dân cư

Nước chảy như suối, gây ngập nặng tại khu dân cư ở Đà Nẵng Nước dâng đến đầu gối, chảy xiết tại khối phố 1, xã Núi Thành sau mưa lớn ngày 8/10. Đây là lần đầu tiên nước dâng cao như vậy khu vực này, theo người dân địa phương.

Mưa lớn kéo dài trưa 8/10 khiến nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) ngập cục bộ, đường sá bị chia cắt, người dân chật vật đi lại. Tại xã Núi Thành, nước dâng cao ở một số khu vực trũng thấp. Chị Võ Linh, sống tại khối phố 1, cho biết nơi chị ở vẫn ngập vào các mùa mưa trước, nhưng nước thường chỉ đến mắt cá chân. Năm nay, nước lần đầu dâng đến đầu gối và chảy xiết. Nhà chị nằm ở vùng trũng, trước và sau nhà đều có cống thoát nước. Tuy nhiên, mưa lớn cùng triều cường khiến nước thoát không kịp, tràn vào khu dân cư. "Tôi lo lắng, vội kê đồ đạc lên cao. Đây là lần đầu tiên nhà tôi bị ngập nặng như vậy", chị nói. Video: LHNT.

Tại phường Tam Kỳ, nhiều đoạn đường Hùng Vương bị ngập. Đoạn qua chợ Thương mại đã được giăng dây, tạm cấm lưu thông do nước ngập sâu. Người dân được khuyến cáo không đi vào khu vực này để tránh nguy hiểm, nhất là khi mực nước và dòng chảy có thể thay đổi nhanh. Ảnh: Thành Nguyễn/Tam Kỳ.

Trước nguy cơ mưa kéo dài, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10. Năm tổ công tác với gần 130 cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại các địa bàn trọng yếu; 3 đội cứu hộ, cứu nạn và 2 tổ chỉ huy cơ động sẵn sàng xử lý tình huống. Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị cơ động khi có yêu cầu. Các lực lượng duy trì ứng trực, phối hợp với địa phương theo dõi tình hình, chuẩn bị phương tiện cứu hộ tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét và sạt lở. Lực lượng biên phòng cũng sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ảnh: Thành Nguyễn/Tam Kỳ.

Mưa lớn kéo dài cũng ảnh hưởng tới cuộc sống người dân Quảng Ngãi. Tại khu dân cư số 2, 3 và 13 thuộc thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, tình trạng ngập diễn ra từ sáng, đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu rút. Nước dâng lên quá đầu gối buộc người dân phải di dời tài sản. Ảnh: Quỳnh Liên Võ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND xã Vạn Tường cho biết hiện tại mực nước trên địa bàn tiếp tục dâng. Lực lượng quân sự, công an và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân di dời, khơi thông dòng chảy và xử lý các điểm ngập. Ảnh: Quỳnh Liên Võ.

Một số hộ dân ở khu vực 2 di dời tài sản, gia súc đến nơi an toàn vào trưa 8/10. Ảnh: Quỳnh Liên Võ.

Một nhà trẻ tại xã Vạn Tường buộc cho các em nghỉ học, khi nước dâng cao. Ảnh: Quỳnh Liên Võ.

UBND xã Vạn Tường huy động lực lượng Quân sự, Công an và Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 có mặt tại điểm ngập nước, triển khai phương án cứu hộ. Ảnh: Quỳnh Liên Võ.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/10, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ dự báo từ sáng 7/10 đến sáng 9/10, khu vực phía Đông Quảng Ngãi có thể mưa phổ biến 110-210 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực phía Tây mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 130 mm. Mưa lớn có thể gây ngập ở vùng trũng thấp, đô thị, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Ảnh: Thành Nguyễn/Tam Kỳ.