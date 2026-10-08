Đà Nẵng: Mưa trắng trời, đường sạt lở, người đi cắt cỏ bị nước cuốn mất tích

Ngày 8/10, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng cho biết, mưa lớn từ ngày 7/10 đến nay khiến nước sông Bàn Thạch dâng cao, một người dân cắt cỏ bị lật ghe mất tích, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/10, tại khu vực sông Bàn Thạch, đoạn qua cầu Kỳ Phú, thuộc khối phố An Phú, phường Quảng Phú, xảy ra vụ lật ghe khiến ông N.T.D 66 tuổi, trú khối phố An Phú) bị nước cuốn mất tích.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú huy động 12 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, chảy xiết, đến 11h ngày 8/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông D. Công tác tìm kiếm đang được tiếp tục với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Chính quyền phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng tìm kiếm nạn nhân mất tích do lật ghe trên sông Bàn Thạch.

Theo ghi nhận, trong chiều cùng tại, tại khu vực phía Nam TP Đà Nẵng vẫn đang mưa rất lớn, nhiều tuyến đường tại khu vực phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, xã Chiên Đàn, xã Núi Thành... mưa lớn gây ngập sâu từ 0,3 - 0,5m khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền phường Tam Kỳ đã căng dây cấm các phương tiện lưu thông qua đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn ngã tư Trần Văn Dư) do mưa to, nhiều đoạn ngập sâu.

Trong khi đó, tại nhiều xã miền núi Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở đường, gây chia cắt giao thông. Cụ thể, tại khu vực gần cầu Nước Na, thuộc thôn 2, xã Trà Linh đã xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng được yêu cầu túc trực tại các điểm sạt lở và khu vực có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn người dân, không lưu thông qua những vị trí nguy hiểm.

Theo Đài Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 7h ngày 7/10 đến 7h ngày 8/10 phổ biến 50-130mm, có nơi cao hơn như: Tam Trà 216.0mm, Tam Kỳ 170.2mm, Kỳ Phú 146.2mm.

Trong ngày 8/10 đến sáng sớm ngày 09/10 tại các xã, phường thuộc TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng ven biển phía nam phổ biến 70-140mm, có nơi trên 180mm, đồng bằng ven biển phía bắc và vùng núi phía nam 50-100mm, có nơi trên 150mm, vùng núi tây bắc phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Đề phòng nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng), hiện có 15 hồ thủy lợi đã đầy, gồm Đá Vách, Nước Rôn, Hương Mao, Thạch Bàn, Hòa Khê, Hố Gáo, Truông Đá Bạc, Hố Cái, Đồng Tréo, Hố Lăng, Phú Túc, Trường Loan Thượng, Tân An, Diêu Phong và Hóc Gối.

Ngoài ra, các hồ có dung tích từ 50-98% gồm Phú Ninh 51,37%, An Long 53,95%, Phú Lộc 90,22%, Khe Tân 97,04%, Đồng Nghệ 56,18%, Hòa Trung 70,22%, Hố Cau 92,50%, Trước Đông 61,44%, Hóc Khế 53,87% và Phước Hà 50,78%.

Các hồ còn lại có dung tích dưới 50%, gồm Thái Xuân, Cao Ngạn, Đông Tiển, Trung Lộc, Hố Giang, Việt An, Cây Thông và Vĩnh Trinh.

Mực nước các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 hiện đều thấp hơn mực nước đón lũ thấp nhất. Cụ thể, lúc 5h, hồ Sông Tranh 2 có mực nước 143,09m, trong khi mực nước đón lũ thấp nhất là 165m; Sông Bung 2 ở mức 576,54m (mực nước đón lũ thấp nhất 595m); Đăk Mi 4 ở mức 240,90m (251,5m); A Vương 350,09m (370m); Sông Bung 4 ở mức 208,22m (216m).

Một số hình ảnh các tuyến đường tại TP Đà Nẵng ngập sâu do mưa lớn:

Tại xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã căng dây cấm người dân di chuyển qua khu vực ngập nước sâu.

Đoạn đường khu vực cầu Nước Na lên Kon Pin, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt.

Đường Hùng Vương, phường Tam Kỳ nhiều đoạn ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại.

Nhiều đoạn ngập nước từ 0,3m - 0,5m do mưa lớn trong 2 ngày 7 và 8/10.

Tuyến đường Hùng Vương, phường Tam Kỳ ngập sâu.

Chính quyền TP Đà Nẵng cho phép các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học khi mưa lớn.

Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng ngập, một số đoạn chính quyền căng dây cấm qua lại.

Thanh Đức