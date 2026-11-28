Tuyến ĐT615 đoạn qua cầu Sơn (xã Việt An) bị ngập sâu. Ảnh: CÔNG TÚ

Báo cáo Bộ Xây dựng, UBND thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, Cục Đường bộ Việt Nam cùng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vào 16 giờ chiều nay (28/11), ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Hiện có 3 tuyến đường bộ bị ách tắc tại 5 vị trí do mưa lũ và nước dâng. Ngoài ra, 1 điểm sạt lở taluy dương trên quốc lộ 40B (đoạn qua xã Trà Linh) đã được khắc phục để thông xe một vệt.

Cụ thể, trên quốc lộ 14H, nước lũ sông Thu Bồn dâng cao 1 - 1,5m gây chia cắt đoạn từ cầu Khe Rinh đến cầu Khe Ré (thuộc địa bàn xã Quế Phước). Trên tuyến ĐT615, nước tràn qua đường tại lý trình km7+800 - km8+00 (phường Bàn Thạch) sâu khoảng 0,5m; khu vực cầu Sơn (xã Việt An) ngập sâu khoảng 1m. Tuyến ĐT615B cũng bị gián đoạn giao thông do ngầm Sông Tum (xã Lãnh Ngọc) ngập sâu 1 - 1,5m; cầu tràn thủy điện Sông Tranh 3 (cầu Tiên Phước, nằm trên địa bàn 2 xã Lãnh Ngọc và Phước Trà) ngập sâu 1 - 1,5m.

Ở mảng giao thông đường thủy, tuyến nội địa Hội An - Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) đã tạm dừng hoạt động do sóng lớn; các tuyến còn lại phải hạn chế vận hành.

Hiện thời tiết vẫn có mưa rất lớn, xuất hiện thêm một số vị trí sạt lở trên quốc lộ 40B và quốc lộ 24C. Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên khẩn trương hót dọn mặt đường, đồng thời tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại chi tiết để báo cáo trong đợt tiếp theo.

Cũng theo Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đã phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn ngăn người dân đi qua những khu vực ngập sâu. Do mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nhiều vị trí có nguy cơ tái sạt lở hoặc phát sinh điểm ngập mới.