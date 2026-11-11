Đà Nẵng: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở miền núi bị ngập sâu và sạt lở đất

Nước lũ gây ngập tại một số tuyến đường trung tâm xã Trà My. Ảnh: PHÙNG HUY

Tại xã Trà My, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập nước. Một số nhà dân dọc đường Hùng Vương, Chu Huy Mân bị nước tràn vào. Đặc biệt, quốc lộ 40B và quốc lộ 24C đoạn qua địa bàn bị ngập, nước tràn qua đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My cho biết, tại thôn Đồng Trầu, sạt lở taluy dương khiến bùn đất tràn vào nhà một hộ dân, gây hư hỏng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ sơ tán người và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Bùn đất tràn lấp nhà người dân ở thôn Đồng Trầu. Ảnh: Ảnh: PHÙNG HUY

Theo thông tin cảnh báo lúc 5 giờ 10 phút cùng ngày, nước lũ đầu nguồn trên sông Trường bắt đầu dâng cao, tràn vào nhà dân tại khu vực trung tâm xã Trà My. Người dân sinh sống dọc sông được khuyến cáo khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn.

Báo cáo nhanh của UBND xã Trà My cho biết, toàn xã ghi nhận 12 điểm ngập lụt. Trong đó, thôn Long Sơn có 4 điểm; thôn Trà Sơn 3 điểm; thôn Đồng Trầu 2 điểm; thôn Đồng Trường 3 điểm và thôn Dương Hòa có 1 vị trí ngập trên tuyến đường vào Làng Mường.

Sạt lở uy hiếp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhà dân ở xã Trà My. Ảnh: PHÙNG HUY

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 2 vị trí thuộc thôn Đồng Trầu, gồm khu vực quốc lộ 24C, đoạn trạm cân và khu vực nhà dân tại tổ dân cư số 6, hộ ông Lê Quang Hiếu.

Trước tình hình trên, xã Trà My đã triển khai sơ tán 90 hộ dân đến nơi an toàn. Cụ thể, thôn Long Sơn 30 hộ, thôn Trà Sơn 1 hộ, thôn Đồng Trầu 1 hộ và thôn Đồng Trường 58 hộ.

Mưa lũ gây ách tắc trên tuyến quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà My. Ảnh: PHÙNG HUY

Tại xã Trà Leng, địa phương ghi nhận một số tuyến giao thông trên địa bàn bắt đầu xuất hiện sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, địa phương huy động lực lượng, bố trí nhân lực sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các điểm sạt lở. Đồng thời theo dõi tình hình và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Sạt lở trên địa bàn khu dân cư xã Trà Leng. Ảnh: Ảnh: CHÂU NGHĨA

Tại xã Trà Tân, sáng 11/11, địa phương ghi nhận một số đoạn trên tuyến quốc lộ 40B qua địa bàn xã xảy ra sạt lở, chia cắt cục bộ.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, đơn vị bảo trì quốc lộ 40B đang triển khai khắc phục các vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Mưa lũ gây chia cắt khu dân cư xã Trà Giáp. Ảnh: PHÙNG NAM

Tại xã Trà Giáp, ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã cho biết, tuyến đường dược liệu qua địa bàn xảy ra sạt lở tại nhiều đoạn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sạt lở khiến bùn đất tràn vào nhà người dân, chính quyền địa phương đang theo dõi tình hình sạt lở và triển khai các biện pháp ứng phó.

Bùn đất tràn vào nhà bếp của người dân xã Trà Giáp. Ảnh: PHÙNG NAM

Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn tại nhiều địa phương miền núi. Các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khẩn trương khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng 11/11, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Thành Hưng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án, sớm tiếp cận hiện trường để khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đồng thời, lắp đặt ngay biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị phải bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật và báo cáo ngay tình hình về Sở Xây dựng. Sở cũng đề nghị các địa phương phối hợp triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.