Đà Nẵng: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ và chia cắt giao thông tại nhiều địa phương miền núi

Đến thời điểm 9 giờ ngày 11/11, thống kê sơ bộ xã Trà My đã triển khai sơ tán 90 hộ vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. (Ảnh: Xã Trà My)

Tại xã Trà Leng, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện tình trạng sạt lở phía sau khu dân cư tại 4 thôn, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã khẩn trương thực hiện sơ tán khẩn cấp các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Tính đến sáng ngày 11/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã thực hiện sơ tán khẩn cấp 20 hộ dân với 87 nhân khẩu.

Tính đến sáng ngày 11/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã thực hiện sơ tán khẩn cấp 20 hộ dân với 87 nhân khẩu. (Ảnh: Xã Trà Leng)

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở 1 công trình văn hóa, thể thao và 6 tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trà Leng gồm: Sạt lở tuyến đường vào làng ông Hành, ông Tuấn, thôn Sar Chỉa; Sạt lở tuyến đường vào làng ông Văng, Thái; Sạt lở tuyến đường ĐH1; Sạt lở tuyến đường trước Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng (phân hiệu), thôn Tak Xoai; Sạt lở tuyến đường giao thông vào thôn Moang Roang; Sạt lở tuyến đường giao thông vào khu dân cư làng ông Xuôi, thôn Bằng Xim.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại 6 tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trà Leng. (Ảnh: Xã Trà Leng)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho biết, trước tình hình phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Ban nhân dân các thôn lắp đặt biển báo, rào chắn, tuyên truyền, thông báo không cho phương tiện qua lại khu vực sạt lở; đồng thời giao Trung tâm cung ứng dịch vụ công lên kế hoạch bố trí phương tiện như máy xúc lật, máy đào, ô-tô vận chuyển… để sau khi mưa tạnh sẽ tiếp cận tổ chức thông tuyến, bảo đảm giao thông.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã đã thông báo, yêu cầu các tạp hóa, hộ kinh doanh buôn bán và nhân dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu. Đến nay, xã đã triển khai dự trữ lương thực tại 3 thôn khó khăn về giao thông và có nguy cơ cao bị sạt lở, cô lập

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch tại xã Trà Leng đã bị sạt lở, đất đá bồi lấp xuống đường. (Ảnh: Xã Trà Leng)

Còn tại xã Trà My, theo báo cáo nhanh về tình hình mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất và công tác ứng phó trên địa bàn xã Trà My cập nhật đến 9 giờ, ngày 11/11, trong thời gian 24 giờ qua trên địa bàn xã đã xảy ra mưa, với lượng mưa rất lớn. Toàn xã có 12 điểm ngập lụt và 2 điểm sạt lở tại thôn Đồng Trầu. Đến thời điểm 9 giờ ngày 11/11, thống kê sơ bộ xã Trà My đã triển khai sơ tán 90 hộ vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã bị ngập cục bộ.

Nhiều tuyến giao thông ở xã Trà My đã bị nước ngập cục bộ, khiến giao thông bị chia cắt. (Ảnh: Xã Trà My)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án sớm tiếp cận hiện trường, khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông. Cạnh đó, lắp ngay biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp địa phương chốt chặn, phân luồng, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Trực 24/24 giờ và báo cáo ngay tình hình về Sở.

Nhiều tuyến giao thông ở xã Trà Giáp bị sạt lở, nước dâng cao gây chia cắt giao thông. (Ảnh: Xã Trà Giáp)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ qua (từ 0 giờ ngày 11/11 đến 6 giờ ngày 11/11), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa, có nơi mưa to đến rất to như: Phước Chánh 107mm, Phước Thành 105mm, Tam Trà 127mm, Trà Dơn 166mm, Trà Kót 124mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã đạt trạng thái gần bão hòa (hơn 90%).

Trong 6 giờ tới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Phía bắc phổ biến 5-15mm, phía nam 20-40mm, có nơi cao hơn.