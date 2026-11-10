Đà Nẵng: Mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh ngã đổ

Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức ứng trực xuyên đêm để xử lý các sự cố, thu dọn cây xanh ngã đổ, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Cây đổ trên đường Hồ Nghinh...

...đến sáng 10.11, lực lượng chức năng đã cắt dọn, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 10.11), nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm ở mức cao như: Trà Leng 176,4mm; Phước Chánh 169,4mm; Khu tái định cư TAK Pat 147mm; Bà Nà 136mm; Khâm Đức 118,6mm; Phước Công 106,8mm; Phước Thành và Trà My cùng 105mm…

Đáng chú ý, kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn thành phố đã có độ ẩm đất trên 90%, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai liên quan đến mưa lớn.

Cây xanh ngã đổ tại đường Nguyễn Văn Linh

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số nơi có thể vượt 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ khu vực miền núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm ách tắc giao thông cục bộ, cản trở việc đi lại của các phương tiện; đồng thời gây hư hại các công trình dân sinh, kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.

Một cây xanh ngã đổ trước khách sạn Mường Thanh Ngô Quyền

Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sông suối khi mưa lớn và tránh các khu vực có nguy cơ sạt lở đất để bảo đảm an toàn.

Cây xanh ngã đổ trên đường Hồ Nghinh

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