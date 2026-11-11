Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở miền núi

Ngày 11/11, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP. Đà Nẵng) Châu Minh Nghĩa cho biết, trước tình hình mưa lũ kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã triển khai các phương án ứng phó, rà soát những khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán người dân. Đến 10 giờ cùng ngày, xã Trà Leng đã sơ tán khẩn cấp 20 hộ với 87 nhân khẩu tại 4 thôn Tak Xoai, Moang Roang, Trà Dơn và Tak Cleng do phát hiện sạt lở đất phía sau khu dân cư. Các hộ dân được bố trí đến nhà người thân và những khu vực an toàn.

Nhiều tuyến đường khu vực miền núi Đà Nẵng bị sạt lở.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn. Tại tuyến đường vào làng Ông Hành, làng Ông Tuấn (thôn Sar Chỉa), xuất hiện 2 điểm sạt lở với tổng chiều dài 27m, khoảng 21m³ đất và 10m³ đá đổ xuống đường. Tuyến đường vào làng Ông Văng, làng Ông Thái và khu vực Nước Vít bị sạt lở taluy âm, tạo hàm ếch dài 25m. Taluy dương sạt lở tại 3 vị trí với tổng chiều dài 32m, khối lượng đất khoảng 150m³.

Một cống tròn qua đường bị hư hỏng phần thượng lưu, hệ thống mương thoát nước dọc tuyến cũng bị đất đá bồi lấp. Trên tuyến đường ĐH1, sạt lở xảy ra tại 4 vị trí Km3+620, Km7+340, Km7+380 và Km10+610, với tổng chiều dài taluy dương bị sạt lở khoảng 40m, khối lượng đất ước tính 350m³.

Ngoài ra, khu vực trước cổng phân hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng tại thôn Tak Xoai bị sạt lở khoảng 200m³ đất. Tuyến đường vào thôn Moang Roang có 3 điểm sạt lở, khối lượng đất khoảng 180m³.

Tại khu dân cư làng ông Xuôi (thôn Bằng Xim), một điểm sạt lở taluy dương dài 10m, khoảng 50m³ đất đổ xuống đường. Tại khu thể thao thôn Trà Dơn, khu vực sân bóng và phía trước trụ sở Công an xã, mái taluy dương bị sạt lở trên chiều dài 27m, khối lượng đất đá ước tính khoảng 648m³. Về thiệt hại nhà ở, địa phương ghi nhận một căn nhà bị hư hỏng nặng, mức độ thiệt hại từ 30 - 50%. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Sạt lở tại khu vực xã Trà Leng. Ảnh: MN

Trước nguy cơ mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, giao thông có thể bị chia cắt, UBND xã Trà Leng đã yêu cầu các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh và người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm sinh hoạt khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Địa phương đồng thời tổ chức dự trữ lương thực tại 3 thôn có điều kiện giao thông khó khăn, nguy cơ cao xảy ra sạt lở và bị cô lập.

Cụ thể, tại thôn Moang Roang, lương thực được tập kết tại nhà kho do Công ty Thép Tây Đô hỗ trợ xây dựng, có sức chứa 7 tấn. Hiện kho đã dự trữ 1 tấn gạo và 100 thùng mì ăn liền. Tại hai thôn Sar Chỉa và Tak Cleng, mỗi thôn cũng tập kết 1 tấn gạo cùng 100 thùng mì ăn liền tại nhà văn hóa, sẵn sàng cung ứng cho người dân trong trường hợp bị chia cắt do mưa lũ. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và Ban Nhân dân các thôn lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại những vị trí sạt lở; tuyên truyền người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời ngăn phương tiện lưu thông qua các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, UBND xã Trà Tân cho biết, mưa lớn kéo dài từ chiều 10/11 đến trưa 11/11 khiến nước trên các sông, suối qua địa bàn dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt nhiều vị trí. Đất tại các khu vực đồi dốc đã bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Tính đến trưa ngày 11/11, địa phương ghi nhận 8 điểm sạt lở lớn, nhỏ trên các tuyến giao thông, trong đó có 5 điểm trên các tuyến đường ĐH, ĐX và 3 điểm trên quốc lộ 40B. Các điểm sạt lở trên quốc lộ 40B nằm gần đập thủy điện Sông Tranh 2, khu vực cầu Nước Vin (Km73+800) và thủy điện Tà Vi, gây ách tắc giao thông.

Trước tình hình trên, xã Trà Tân đã tổ chức sơ tán 25 hộ dân với 102 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Người dân được bố trí sơ tán xen ghép tại các hộ gia đình an toàn hoặc tập trung tại nhà văn hóa thôn.

Chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng quân sự, công an, ban nhân dân các thôn, mặt trận và các hội, đoàn thể vận động người dân tại những khu vực nguy hiểm chủ động di dời theo phương án đã xây dựng. Đồng thời, duy trì lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, mực nước sông, suối để chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Thành Hưng cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án sớm tiếp cận hiện trường, khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông. Lắp ngay biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp địa phương chốt chặn, phân luồng, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.