Ngày 28/11, mưa lớn tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khiến nước lũ dâng cao, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 14H và đường tỉnh ĐT615B.

Nước lũ tràn qua, gây ngập sâu cầu tràn Sông Tranh trên tuyến ĐT615B. Ảnh: Sở XD

Cụ thể, nước lũ tràn qua ngầm Sông Tum (địa phận xã Lãnh Ngọc) và cầu tràn Sông Tranh 3 (địa phận xã Phước Trà). Có thời điểm, mực nước cao hơn mặt ngầm và cầu tràn khoảng 1,5 m. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, dựng rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại.

Trên quốc lộ 14H, đoạn qua xã Quế Phước cũng bị chia cắt do nước lũ sông Thu Bồn tràn qua tại lý trình km65+402, gây ngập sâu hơn 0,8 m. Lực lượng chức năng đã đặt biển báo, rào chắn, không cho phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa rất to; riêng khu vực phía nam có mưa to đến rất to.

Dự báo từ chiều tối 28/11 đến sáng 30/11, các xã, phường phía đông bắc thành phố có mưa đến rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 80-180 mm, có nơi trên 250 mm.

Mưa lớn gây ngập tại khu vực cầu Khe Rinh, xã Quế Phước. Ảnh: Xã Quế Phước

Tại các xã, phường vùng núi phía tây bắc, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm. Riêng khu vực phía nam thành phố tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng mưa lớn có cường suất trên 150 mm trong 3 giờ.

Đáng chú ý, độ ẩm đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đạt trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 90%.

Trước diễn biến mưa lũ, từ 14h ngày 28/11, Công ty Thủy điện Sông Tranh chuyển chế độ vận hành hồ Sông Tranh 2 theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Lúc 13h cùng ngày, mực nước hồ ở cao trình 172 m, lưu lượng nước về hồ đạt 1.456 m³/s. Lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến 70-1.500 m³/s, tùy lượng nước về hồ.

Hồ chuyển sang chế độ cắt, giảm lũ cho hạ du khi mực nước tại trạm Nông Sơn đạt 13-14 m, trạm Câu Lâu đạt 3-3,5 m hoặc lưu lượng nước về hồ vượt 1.500 m³/s.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết, đến 15h30 ngày 28/11, mực nước các sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang lên nhưng vẫn dưới mức báo động 1 (BĐ1). Riêng sông Thu Bồn tại Nông Sơn đã vượt mức BĐ1.

Dự báo từ chiều 28/11 đến ngày 1/12, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đó, đỉnh lũ trên sông Vu Gia và sông Thu Bồn có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2; sông Tam Kỳ cũng ở mức BĐ1-BĐ2.

Xuất hiện điểm sạt lở tại thôn Trà Giác, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng. Ảnh Trà Dương

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường.

Cụ thể, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá được cảnh báo tại một số thôn, điểm dân cư thuộc 45 xã, phường, gồm: Bà Nà, Chiên Đàn, Đồng Dương, Đức Phú, Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Núi Thành, Phú Ninh, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Mỹ, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà Mỹ, Trà Tân, Trà Vân, Việt Na, Duy Xuyên, Nam Trà My, Nông Sơn, phường Sơn Trà, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Thu Bồn, Trà Tập, A Vương, Bến Giằng, Đông Giang, phường Hải Vân, Phước Năng, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang và Thượng Đức.