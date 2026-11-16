Đà Nẵng: Một số hình ảnh Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Liên Chiểu

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh dự, chúc mừng Ngày Hội tại thôn Hưởng Phước

Phường Liên Chiểu hình thành từ phường Hòa Khánh Bắc và xã Hòa Liên sau sáp nhập. Vượt qua những khó khăn ban đầu, phường Liên Chiểu ổn định, đoàn kết và phát triển.

Hưởng ứng Ngày Hội, phường Liên Chiểu tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật hoành tráng

Đêm nhạc nghệ thuật " Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết" được dàn dựng, tổ chức công phu

Điệu múa uyển chuyển kết nối văn hóa, đoàn kết

Tiếng hát cất cao truyền tải thông điệp về tinh yêu quê hương đất nước, tình yêu con người

Ngày đại đoàn kết, những người con Liên Chiểu nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại ↵

Văn hóa cổ truyền nuôi dưỡng tâm hồn con người

Hàng trăm người dân, khán giả cùng thưởng thức nghệ thuật là minh chứng cho sự thành công của các chương trình văn hóa nghệ thuật

Song hành cùng nghệ thuật, Giải bóng đá toàn dân phường Liên Chiểu được tổ chức quy tụ các đội bóng ở các khu dân cư đoàn kết cũng là điểm nhấn ấn tượng

Giải đấu nơi không bàn về thắng thua mà về tinh thần thể thao, tinh thần đại đoàn kết được phát huy, truyền bá

Hội thi cắm hoa " Sắc hoa đại đoàn kết - Kính dâng lên Bác" quy tụ đầy đủ hương sắc lung linh

Ngày đại đoàn kết, phường Liên Chiểu nêu cao tinh thần tương thân tương ái, yêu thương, hướng về những hoàn cảnh khó khăn

Nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi người con Liên Chiểu trong chuỗi ngày Hội

Liên Chiểu là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa

Con người Liên Chiểu nhân hậu, đoàn kết ↵

Thế hệ trẻ Liên Chiểu được nuôi dưỡng từ mạch nguồn cảm xúc yêu thương đong đầy của cha ông, được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền, hội đoàn thể địa phương

Nhìn lại mỗi chương trình, sự kiện luôn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc phường Liên Chiểu. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường dự, chỉ đạo và chúc mừng Ngày Hội tại khu dân cư

Ông Đặng Ngọc Nhân, Phó Bí thư Thường trực phường (bìa phải) dự chỉ đạo sự kiện văn hóa tại địa phương ↵

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND phường (bìa phải) cùng ông Đặng Đức Nhật, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường chỉ đạo giải bóng đá ↵ ↵