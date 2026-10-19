Đà Nẵng mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác, địa phương của Úc

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải) tiếp Tổng Lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh Catherine Grimmond. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bày tỏ vui mừng chào đón đoàn, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Tổng Lãnh sự quán Úc đối với quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Lãnh đạo thành phố cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, thời gian qua, Đà Nẵng luôn duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu với các đối tác, địa phương của Úc.

Trong định hướng phát triển, thành phố đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, bảo vệ môi trường và bảo tồn, phát huy các giá trị sinh thái.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Catherine Grimmond. Ảnh: NGỌC PHÚ

Úc là điểm đến được nhiều gia đình tại Đà Nẵng lựa chọn để gửi con em theo học đại học và sau đại học. Nhiều sinh viên đã hoàn thành chương trình học tập, đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và tình cảm dành cho Việt Nam, bà Catherine Grimmond sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Úc ngày càng phát triển trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, cùng có lợi.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, Tổng Lãnh sự Catherine Grimmond bày tỏ vui mừng khi có chuyến thăm công vụ đầu tiên đến Đà Nẵng. Đánh giá cao tiềm năng du lịch, bà cho rằng Đà Nẵng có nhiều bãi biển đẹp, rất phù hợp với sở thích du lịch và các hoạt động ngoài trời của người Úc.

Đặc biệt, bà kỳ vọng việc hình thành đường bay thẳng giữa Đà Nẵng và Úc trong thời gian tới sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Kết nối hàng không trực tiếp sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường khách Úc đến Đà Nẵng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bà Catherine Grimmond cũng đánh giá cao kế hoạch của lãnh đạo Đà Nẵng tổ chức đoàn công tác đến thăm các thành phố Sydney, Brisbane và Gold Coast (Úc) sắp tới.

Theo bà, giữa Đà Nẵng và các thành phố trên của Úc có nhiều điểm tương đồng về lợi thế du lịch biển, tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ mô hình phát triển bền vững.

Tổng Lãnh sự Úc mong muốn chuyến công tác của đoàn Đà Nẵng sẽ đạt kết quả thiết thực, góp phần cụ thể hóa các nội dung hợp tác, mở rộng quan hệ Việt Nam - Úc trong tương lai.