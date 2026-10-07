Đà Nẵng mong muốn mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư từ Liên bang Nga

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng quà lưu niệm đến ông Igor Baiazov, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng ông Igor Baiazov nhận nhiệm vụ mới; tin tưởng tân Tổng Lãnh sự sẽ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác của Liên bang Nga.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển, lãnh đạo thành phố cho biết Đà Nẵng đang mở rộng không gian đô thị, tạo thêm dư địa để đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thành phố hiện tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm như: cảng biển, sân bay, logistics, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh. Đây là những mũi nhọn mà Đà Nẵng mong muốn thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến từ Liên bang Nga.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) trao đổi tại buổi tiếp tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo thành phố mong muốn tân Tổng Lãnh sự trở thành cầu nối hiệu quả, hỗ trợ quảng bá môi trường đầu tư của thành phố đến cộng đồng doanh nghiệp Nga.

Đồng thời, đề nghị tân Tổng Lãnh sự chia sẻ thêm thông tin về quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nga nhằm thúc đẩy giao lưu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối du lịch và mở rộng các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi.

Ông Igor Baiazov, tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng (giữa) trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo thành phố, tân Tổng Lãnh sự Igor Baiazov chia sẻ bản thân từng sinh sống tại Đà Nẵng nên rất ấn tượng trước tốc độ phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội và hệ thống hạ tầng giao thông khi có dịp trở lại.

Nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, ông Igor Baiazov khẳng định một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiệm kỳ là thúc đẩy quan hệ hợp tác trực tiếp giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nga.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thời gian tới, tân Tổng Lãnh sự cho biết sẽ tích cực hỗ trợ kết nối trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch; đồng thời nỗ lực giới thiệu, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Nga đến Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư.