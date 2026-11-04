Đà Nẵng mổ thành công u tủy sống phức tạp cho bệnh nhân Mỹ nặng 165kg

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân người Mỹ.

Ngày 4/11, theo thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy u tủy sống vùng cột sống thắt lưng cho nam bệnh nhân người Mỹ. Đây là ca phẫu thuật phức tạp do khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh và người bệnh có thể trạng béo phì mức độ nặng.

Trước đó, nam bệnh nhân 37 tuổi, quốc tịch Mỹ, vào viện với tình trạng đau lưng, tê bì và yếu hai chân, đi lại khó khăn. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước khoảng 3 cm, tại vị trí cột sống thắt lưng L2.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân người Mỹ sau ca mổ.

BS.CKI Lê Quang Huy, (khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa. Do đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi phải tiếp cận chính xác, sử dụng kính vi phẫu thần kinh để quan sát phóng đại và bóc tách khối u khỏi các cấu trúc thần kinh, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng các rễ thần kinh.

Hơn nữa, người bệnh có thể trạng béo phì độ III, với chiều cao 1,95 m và cân nặng 165 kg (BMI 43,3 kg/m²), đây là một yếu tố làm tăng đáng kể độ khó của ca mổ, từ việc bố trí tư thế phẫu thuật, gây mê hồi sức, kiểm soát đường thở cho đến chăm sóc hậu phẫu, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng quanh phẫu thuật.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và khoa Gây mê hồi sức, sau 3 giờ phẫu thuật, dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn.

Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận thiếu hụt thần kinh mới và có thể đứng dậy đi lại và tự sinh hoạt bình thường sau 2 ngày.

Sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục tốt sau ca phẫu thuật.