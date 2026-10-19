Đà Nẵng mở rộng thị trường du lịch từ hơn 7.000 kết nối giao thương

Đà Nẵng mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp du lịch. (Ảnh: Ngọc Hà/DNRT)

Lễ khai mạc Không gian Business & Kết nối B2B trong khuôn khổ DITF 2026 vừa diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Đây là hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 16-19/10, hướng đến thúc đẩy gặp gỡ, hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch.

Với thông điệp “Kết nối đối tác, Kiến tạo tương lai”, sự kiện do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức, quy tụ hơn 300 đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế, 400 đối tác mua trong nước cùng hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự.

Không gian giao thương kết nối nhiều nhóm dịch vụ, gồm lưu trú, nghỉ dưỡng, lữ hành, hàng không, MICE, golf, điểm tham quan, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Các đối tác quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Singapore.

Đáng chú ý, DITF 2026 ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B, tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi về chính sách hợp tác, phát triển sản phẩm và kế hoạch khai thác nguồn khách. Hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cũng được triển khai, mở ra cơ hội kết nối nguồn khách và mở rộng kênh phân phối.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, thành phố định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế và tạo giá trị gia tăng. Trọng tâm là nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và thu hút du khách quay trở lại.