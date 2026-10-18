Đà Nẵng mở rộng thị trường du lịch từ hơn 7.000 kết nối giao thương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu khai mạc chương trình Không gian Business & Kết nối B2B. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ngày 18/10, Lễ khai mạc Không gian Business & Kết nối B2B trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) chính thức diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện các tổ chức, hiệp hội du lịch cùng đông đảo doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Đây là hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện kéo dài từ 16-19/10 của DITF 2026, đánh dấu bước chuyển từ các chương trình xúc tiến, giới thiệu điểm đến sang những phiên gặp gỡ và giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, thành phố định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế và tạo giá trị gia tăng; chuyển trọng tâm từ tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và thu hút du khách quay trở lại. Đà Nẵng đang tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm đặc sắc, mở rộng thị trường quốc tế, tăng kết nối hàng không, thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng.

Ông Hồ Kỳ Minh tin tưởng với sự đồng hành của Hiệp hội Du lịch, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế, DITF 2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao vị thế du lịch Đà Nẵng trên bản đồ khu vực và thế giới.

Không gian giao thương tại DITF 2026 kết nối nhiều nhóm dịch vụ như lưu trú, nghỉ dưỡng, lữ hành, hàng không, MICE, golf, điểm tham quan, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Các đối tác quốc tế đến từ nhiều thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Singapore.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan phát biểu tại chương trình Không gian Business & Kết nối B2B. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, năng lực kết nối thị trường, tổ chức chuỗi sản phẩm trọn gói và xây dựng trải nghiệm khác biệt là yếu tố quan trọng để nâng sức cạnh tranh của điểm đến.

Các kết nối tại DITF 2026 cần tiến tới các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng thương mại và cam kết đưa khách cụ thể đến trao đổi giữa thị trường các nước. Thông qua các cuộc gặp được chuẩn bị có định hướng, doanh nghiệp có cơ hội trao đổi sâu hơn về chính sách hợp tác, khả năng phát triển sản phẩm và kế hoạch khai thác nguồn khách trong thời gian tới.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, DITF hướng tới trở thành nền tảng giao thương du lịch chuyên nghiệp, hiệu quả và có tính kết nối quốc tế cao; qua đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hợp tác, phát triển sản phẩm và tiếp cận các thị trường mới, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Đà Nẵng và ngành du lịch Việt Nam.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phát biểu tại chương trình Không gian Business & Kết nối B2B. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Với thông điệp “Kết nối đối tác, Kiến tạo tương lai”, DITF 2026 do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức, quy tụ hơn 300 đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch (seller), 150 đối tác mua quốc tế (buyer quốc tế), 400 đối tác mua trong nước (buyer nội địa) cùng hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự.

Đáng chú ý, sự kiện ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B (Business-to-Business - kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp), phản ánh quy mô và nhu cầu hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Bên cạnh các phiên kết nối, hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cũng được triển khai, mở ra cơ hội phát triển sản phẩm, kết nối nguồn khách và mở rộng kênh phân phối. Với hơn 7.000 lượt kết nối thực tế, DITF 2026 góp phần nâng hiệu quả xúc tiến, mở rộng thị trường, tạo thêm động lực cho du lịch Đà Nẵng phát triển theo hướng chất lượng, bền vững và có giá trị gia tăng cao.