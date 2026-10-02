Đà Nẵng mở rộng không gian vận tải đường thủy đến năm 2030

Mở thêm các tuyến kết nối du lịch đường thủy

Theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 29.9.2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu phát huy hiệu quả tiềm năng đường thủy nội địa, trên vịnh và ven biển; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Thành phố định hướng phát triển đội tàu đa dạng, ưu tiên phương tiện có thiết kế hiện đại, an toàn cao, bảo vệ môi trường và phù hợp cảnh quan. Việc phát triển phương tiện phải đồng bộ với cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, điểm đến du lịch và năng lực khai thác của luồng tuyến.

Các tuyến vận tải được xây dựng trên cơ sở kế thừa, mở rộng những tuyến đang khai thác, tăng kết nối với khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và dịch vụ. Kế hoạch là cơ sở định hướng, không thay thế các thủ tục công bố tuyến, luồng, cảng, bến và các quy định chuyên ngành khác.

Tàu du lịch tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm

Giai đoạn I, từ năm 2026 – 2028, Đà Nẵng định hướng phát triển các tuyến trên sông Hàn, khu vực bán đảo Sơn Trà, Cửa Đại – Cù Lao Chàm, các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, tuyến đi vịnh Đà Nẵng, các tuyến sông Hội An – sông Thu Bồn và tuyến sông Đầm.

Tuyến sông Hàn dự kiến hoạt động từ 7 giờ 30 đến 23 giờ; riêng ngày 31.12 và các ngày nghỉ lễ, tết được kéo dài đến 00 giờ 30 ngày hôm sau.

Tuyến khu vực bán đảo Sơn Trà hoạt động từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30, riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ. Tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm hoạt động từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Các tuyến sông Hội An – sông Thu Bồn được định hướng hoạt động từ 7 giờ 30 đến 23 giờ, kết nối bến Cửa Đại, bến Bạch Đằng, bến Thanh Hà, bến Thanh Tam, bến Khu đô thị Nồi Rang, bến Namia Trên Đảo và các bến tại khu vực điểm đến trên sông Hội An, sông Thu Bồn.

Tàu du lịch tại bến Bạch Đằng - Hội An

Giai đoạn II, từ năm 2028 – 2030, mạng lưới tiếp tục mở rộng với tuyến sông Cổ Cò – Cửa Đại; sông Cổ Cò – sông Vĩnh Điện – sông Thu Bồn; Nông Sơn – Hòn Kẽm Đá Dừng; các tuyến sông Hàn – sông Cổ Cò – sông Cẩm Lệ – sông Túy Loan – sông Yên; sông Cu Đê – sông Trường Định và tuyến thủy xã đảo Tam Hải.

Bên cạnh vận tải hành khách, Kế hoạch định hướng phát triển tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, khách sạn nổi và du thuyền. Việc neo đậu, lưu trú phải thực hiện tại khu neo đậu, cảng, bến hoặc vị trí được phép và đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyên ngành. Du thuyền hoạt động định hướng từ 7 giờ 30 và kết thúc trước 23 giờ.

Phát triển đội tàu gắn với hạ tầng và môi trường

Kế hoạch xác định quy mô phương tiện trên từng tuyến phải phù hợp khả năng tiếp nhận của cảng, bến, khu neo đậu và thông số kỹ thuật của luồng. Số liệu tại phụ lục chỉ mang tính định hướng, không phải hạn ngạch hay điều kiện hạn chế số lượng doanh nghiệp, phương tiện tham gia kinh doanh.

Theo dự kiến đến năm 2030, tuyến sông Hàn có 65 phương tiện, gồm 50 phương tiện có sức chở cho phép đến 100 khách và 15 phương tiện có sức chở cho phép trên 100 khách; tuyến khu vực bán đảo Sơn Trà 40 phương tiện; tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm 138 phương tiện; tuyến đi vịnh Đà Nẵng 50 phương tiện; các tuyến sông Hội An – sông Thu Bồn 20 phương tiện/1 tuyến; tuyến sông Đầm 5 phương tiện.

Ở giai đoạn II, tuyến sông Cổ Cò – Cửa Đại và tuyến sông Cổ Cò – sông Vĩnh Điện – sông Thu Bồn dự kiến mỗi tuyến 10 phương tiện; tuyến Nông Sơn – Hòn Kẽm Đá Dừng 5 phương tiện; các tuyến sông Hàn – sông Cổ Cò – sông Cẩm Lệ – sông Túy Loan – sông Yên 10 phương tiện/1 tuyến; tuyến sông Cu Đê – sông Trường Định 10 phương tiện và tuyến thủy xã đảo Tam Hải 10 phương tiện.

Các số liệu được rà soát, cập nhật hằng năm theo nhu cầu vận tải, khả năng khai thác của cảng, bến, khu neo đậu, thông số kỹ thuật luồng và điều kiện thực tế.

Bến thủy nội địa du lịch Thanh Tam, Hội An Đông

Đà Nẵng cũng khuyến khích đóng mới, nhập khẩu hoặc chuyển đổi phương tiện thủy nội địa sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang điện, năng lượng xanh; đồng thời yêu cầu thu gom, lưu giữ, chuyển giao và xử lý chất thải phát sinh từ phương tiện theo quy định về bảo vệ môi trường.

Việc phát triển vận tải đường thủy vì thế không chỉ mở thêm tuyến, mà còn hướng tới mạng lưới kết nối đồng bộ giữa phương tiện, bến bãi, luồng tuyến và điểm đến, tạo thêm không gian trải nghiệm du lịch và khai thác hiệu quả hơn lợi thế sông, vịnh, ven biển của Đà Nẵng.