Đà Nẵng mở rộng không gian du lịch về phía Nam

Bãi biển thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh minh họa: Văn Dũng/TTXVN)

Đà Nẵng xác định 7 địa bàn trọng điểm để phát triển du lịch phía Nam giai đoạn 2026-2030, hướng đến khai thác thế mạnh biển, đảo, sông nước, làng quê và di tích, đồng thời tạo thêm những điểm đến mới ngoài khu vực trung tâm.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 499/KH-Ủy ban Nhân dân về phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía Nam thành phố giai đoạn 2026-2030.

Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng không gian du lịch sau khi địa giới thành phố được mở rộng, tạo thêm các sản phẩm mới và phân bổ lại dòng khách thay vì tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm và phố cổ Hội An.

Theo kế hoạch, 7 địa bàn được xác định là trọng điểm gồm các phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch và các xã Tam Xuân, Tam Hải, Phú Ninh.

Trong đó, khu vực Tam Kỳ-Bàn Thạch-Hương Trà-Quảng Phú được xác định là lõi phát triển du lịch, gắn với thương mại, dịch vụ, giáo dục và kinh tế đêm. Các địa bàn Tam Xuân, Tam Hải, Phú Ninh cùng những khu vực lân cận sẽ được kết nối để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa từng địa phương.

Khai thác thế mạnh riêng của 7 địa bàn

Điểm đáng chú ý trong định hướng phát triển lần này là Đà Nẵng không tập trung vào một loại hình du lịch đơn lẻ mà xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dựa trên những lợi thế sẵn có của từng khu vực.

Tại Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú và Hương Trà, thành phố định hướng phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử và sông nước. Những điểm đến như Địa đạo Kỳ Anh, Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bãi sậy sông Đầm được kỳ vọng trở thành những địa chỉ quan trọng trong các tuyến tham quan phía Nam.

Ở khu vực Tam Thanh-Tam Tiến-Tam Hải, lợi thế biển, đảo, không gian làng chài và đời sống cộng đồng được khai thác để hình thành các trải nghiệm gắn với biển, nghệ thuật, văn hóa địa phương. Trong khi đó, hồ Phú Ninh và khu vực Hương Trà được định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và trải nghiệm làng quê.

Du khách đến tham quan rừng dừa Bảy Mẫu (phường Hội An Đông). (Ảnh minh họa: Hải Âu/TTXVN)

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu đưa vào khai thác chính thức ít nhất 7 điểm du lịch tại 7 địa bàn trọng điểm, mỗi địa bàn có ít nhất một sản phẩm đặc trưng. Cùng với đó là xây dựng và đưa vào khai thác từ 12-15 chương trình du lịch mới, khuyến khích phát triển khoảng 20-30 cơ sở lưu trú cộng đồng, homestay, farmstay và các mô hình lưu trú gắn với trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái.

Việc phát triển các sản phẩm này được đặt trong định hướng lấy cộng đồng làm trung tâm. Người dân địa phương không chỉ tham gia cung cấp dịch vụ mà còn trực tiếp tạo ra sản phẩm, tổ chức hoạt động trải nghiệm và hưởng lợi từ nguồn thu du lịch.

Hướng đến 2 triệu lượt khách vào năm 2030

Theo kế hoạch, đến năm 2030, khu vực phía Nam Đà Nẵng phấn đấu đón khoảng 1,5-2 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 18-20%/năm. Thời gian lưu trú của khách được kỳ vọng đạt 1-2 đêm, tỷ lệ khách hài lòng từ 85% và tỷ lệ khách quay lại từ 30% trở lên.

Để đạt mục tiêu này, thành phố sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các điểm du lịch trọng điểm, trong đó chú trọng giao thông kết nối, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống thu gom rác và biển chỉ dẫn. Đây được xem là những điều kiện cần thiết để các điểm đến mới có khả năng đón khách ổn định, thay vì chỉ khai thác theo mùa hoặc phục vụ các nhóm khách nhỏ lẻ.

Chuyển đổi số cũng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố đặt mục tiêu 100% điểm du lịch trọng điểm có wifi, mã QR cung cấp thông tin tối thiểu bằng tiếng Việt và tiếng Anh; xây dựng bản đồ số toàn khu vực và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng định hướng từng bước ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong phân tích dữ liệu du lịch, cung cấp thông tin, quảng bá điểm đến, dự báo nhu cầu và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Khách du lịch quốc tế trải nghiệm đi thuyền thúng tại làng du lịch Cẩm Thanh, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Việc mở rộng không gian du lịch về phía Nam được kỳ vọng tạo thêm những dòng di chuyển mới của du khách, đưa các giá trị biển, sông nước, làng quê, di tích và văn hóa cộng đồng tham gia sâu hơn vào chuỗi sản phẩm du lịch của Đà Nẵng. Khi các điểm đến mới có khả năng giữ chân du khách, áp lực lên khu vực trung tâm thành phố và phố cổ Hội An cũng có thể được chia sẻ.

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng không gian, yêu cầu đặt ra là lựa chọn những điểm có bản sắc, có khả năng kết nối giao thông và phù hợp để đầu tư sản phẩm, dịch vụ đồng bộ. Từ những điểm đến có điều kiện phát triển, thành phố có thể tiếp tục mở rộng mạng lưới sang các khu vực lân cận, từng bước hình thành không gian du lịch phía Nam có tính liên kết thay vì phát triển dàn trải.

Với 7 địa bàn trọng điểm được xác định, Đà Nẵng đang đặt mục tiêu biến khu vực phía Nam thành một cực tăng trưởng mới của ngành du lịch, đồng thời mở rộng cơ hội để cộng đồng địa phương tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch và hưởng lợi từ quá trình phát triển này./.