Đà Nẵng mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học-công nghệ

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney (Australia). (Ảnh: HÀ LINH)

Chuyến công tác do Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Quang Bửu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Trong chương trình làm việc với Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng giới thiệu những định hướng phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới, nhất là mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy chuyển đổi số làm động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng.

Thành phố xác định trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp vi mạch bán dẫn, công nghệ số và tự động hóa là những lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư, nghiên cứu và phát triển.

Đại diện UTS chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động nghiên cứu gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, trong đó chú trọng khả năng ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm và chuyển giao công nghệ. Hai bên trao đổi về triển vọng kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm hình thành những chương trình hợp tác có tính thực tiễn.

Tại tọa đàm “Đà Nẵng-Điểm hội tụ và kết nối hợp tác với Australia”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Quang Bửu thông tin về các lĩnh vực công nghệ mà Đà Nẵng đang tập trung phát triển, gồm AI, dữ liệu lớn, vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu, tự động hóa và công nghệ xanh.

Đáng chú ý, thành phố đang nghiên cứu đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp, mở ra khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Việc nghiên cứu, triển khai các ứng dụng này phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, nhất là các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và quản lý hoạt động bay.

Đối với những giải pháp AI phục vụ hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố khẳng định sẵn sàng trao đổi với các đối tác, nghiên cứu khả năng ứng dụng phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh yêu cầu chuyển những tiềm năng hợp tác thành các chương trình, dự án cụ thể. Đà Nẵng ưu tiên ba hướng hợp tác lớn: phát triển công nghệ chiến lược và hạ tầng đổi mới sáng tạo; thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia và đào tạo nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ xanh, lưới điện thông minh và kinh tế tuần hoàn.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các đối tác chủ động xác định nhu cầu, nội dung và đầu mối phối hợp, triển khai trước những hoạt động có đủ điều kiện.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn làm việc với UTS Rapido, đơn vị nghiên cứu và phát triển ứng dụng trực thuộc UTS. Mô hình hoạt động của UTS Rapido được tổ chức theo hướng kết nối trực tiếp đội ngũ nghiên cứu, kỹ sư với doanh nghiệp, đưa các ý tưởng khoa học qua quá trình thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện thành sản phẩm có khả năng ứng dụng. Đây là kinh nghiệm được Đà Nẵng quan tâm trong quá trình xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D), nhất là tại Khu Công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ số và Khu thương mại tự do. Thành phố hướng tới tăng cường liên kết giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường, tạo điều kiện để các kết quả khoa học-công nghệ được chuyển hóa thành giá trị kinh tế.

Tại buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu hệ thống drone tiên tiến thuộc Đại học Macquarie, đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đề xuất nghiên cứu khả năng hợp tác xây dựng cơ sở R&D, thử nghiệm, phát triển phần mềm và thương mại hóa công nghệ UAV tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Các hoạt động tại Sydney cho thấy định hướng mở rộng hợp tác quốc tế của Đà Nẵng đang tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới.