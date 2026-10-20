Đà Nẵng mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy du lịch MICE

Trong bối cảnh các điểm đến ngày càng cạnh tranh để thu hút hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế, việc mở rộng mạng lưới đối tác được xem là một trong những hướng đi quan trọng để phát triển du lịch MICE.

Tại Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026), hoạt động kết nối doanh nghiệp và định hướng hợp tác quốc tế mở ra cơ hội đưa thêm các chương trình MICE đến thành phố trong thời gian tới.

Diễn ra từ ngày 16 - 19.10.2026 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, DITF 2026 do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức, phối hợp cùng HORECFEX Việt Nam. Với thông điệp “Kết nối đối tác - Kiến tạo tương lai”, sự kiện tạo không gian giao thương để doanh nghiệp du lịch trong nước gặp gỡ các đối tác lữ hành, đơn vị phân phối dịch vụ và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hội nghị, sự kiện.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày các gian hàng tại DITF 2026

Mở rộng mạng lưới đối tác, tăng sức cạnh tranh điểm đến

MICE là loại hình du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm, thường gắn với các đoàn khách có quy mô lớn, nhu cầu sử dụng dịch vụ đa dạng và yêu cầu cao về chất lượng tổ chức. Không chỉ mang lại doanh thu từ lưu trú, ăn uống và địa điểm hội nghị, loại hình này còn tạo cơ hội phát triển cho các dịch vụ vận chuyển, tổ chức sự kiện và trải nghiệm du lịch địa phương.

Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường MICE, từ hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển đến các cơ sở tổ chức hội nghị và khả năng kết nối với những điểm đến văn hóa, di sản miền Trung.

Tuy nhiên, để thu hút các chương trình quốc tế, lợi thế về cơ sở vật chất cần đi cùng năng lực tổ chức đồng bộ và mạng lưới đối tác đủ rộng. Các đơn vị tổ chức sự kiện thường phải cân nhắc nhiều yếu tố như sức chứa hội trường, số lượng phòng lưu trú, kết nối hàng không, phương án vận chuyển, dịch vụ ẩm thực, trang thiết bị kỹ thuật và ngân sách.

Vì vậy, xúc tiến du lịch MICE không chỉ dừng ở việc quảng bá một khách sạn hay trung tâm hội nghị, mà còn cần giới thiệu được năng lực cung ứng của toàn bộ điểm đến. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa doanh nghiệp lưu trú, trung tâm hội nghị, hãng hàng không, công ty lữ hành, đơn vị vận chuyển và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

Trong quá trình đó, các công ty quản lý điểm đến (DMC) có vai trò kết nối nhu cầu của đối tác quốc tế với hệ thống dịch vụ tại địa phương, góp phần xây dựng những chương trình phù hợp về lịch trình, chi phí và khả năng vận hành.

Trong những năm gần đây, du lịch MICE ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của nhiều điểm đến

Từ kết nối hợp tác đến cơ hội đón khách thực tế

Trong xúc tiến du lịch quốc tế, các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) có thể tạo cơ sở để các bên phối hợp quảng bá điểm đến, chia sẻ thông tin thị trường, giới thiệu năng lực tổ chức sự kiện và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Đối với du lịch MICE, việc kết nối với các tổ chức xúc tiến hội nghị, doanh nghiệp tổ chức sự kiện quốc tế và mạng lưới đối tác chuyên ngành có ý nghĩa quan trọng. Những mối liên kết này có thể giúp Đà Nẵng tiếp cận sớm hơn các chương trình hội nghị, sự kiện và du lịch khen thưởng đang trong quá trình lựa chọn địa điểm.

Tuy nhiên, từ một kết nối ban đầu đến khi hình thành chương trình MICE thực tế là quá trình cần nhiều bước. Sau khi xác định nhu cầu về quy mô đoàn, thời gian tổ chức và ngân sách, các doanh nghiệp phải phối hợp xây dựng phương án tổng thể về địa điểm hội nghị, lưu trú, vận chuyển, ẩm thực và những dịch vụ bổ trợ.

Ký kết hợp tác tại DITF 2026

Đối với nhiều sự kiện quốc tế, chuyến khảo sát thực tế địa điểm tổ chức là bước quan trọng để đối tác đánh giá cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị. Sau đó, các bên tiếp tục trao đổi, điều chỉnh phương án và thống nhất điều kiện thương mại trước khi tiến tới ký kết hợp đồng.

Do đó, hiệu quả xúc tiến MICE không chỉ được đánh giá qua số lượng cuộc gặp hay biên bản ghi nhớ, mà còn thể hiện ở khả năng chuyển hóa các kết nối thành yêu cầu xây dựng phương án tổ chức, lịch khảo sát, hợp đồng và những đoàn khách được xác nhận.

Với đặc thù các hội nghị, sự kiện quốc tế thường cần thời gian chuẩn bị dài, những kết nối hình thành tại DITF 2026 có thể tạo nền tảng cho các chương trình dự kiến tổ chức trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Phát triển MICE, gia tăng giá trị cho du lịch địa phương

Một lợi thế của du lịch MICE là khả năng tạo ra nguồn thu cho nhiều lĩnh vực cùng lúc. Một đoàn khách hội nghị quốc tế có thể sử dụng số lượng lớn phòng nghỉ, tổ chức các phiên họp, tiệc chiêu đãi, hoạt động gắn kết tập thể và chương trình tham quan trong thời gian lưu trú.

Bên cạnh khách sạn và trung tâm hội nghị, các doanh nghiệp vận chuyển, nhà hàng, đơn vị cung cấp thiết bị nghe nhìn, tổ chức biểu diễn và dịch vụ trải nghiệm địa phương cũng có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, việc kết hợp hội nghị với nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, chăm sóc sức khỏe hoặc khám phá các điểm đến di sản như Hội An, Huế có thể góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của khách và mở rộng giá trị kinh tế cho khu vực miền Trung.

Nhờ đó, phát triển MICE không chỉ mang lại lợi ích cho những cơ sở lưu trú hay trung tâm hội nghị quy mô lớn, mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cung cấp dịch vụ, ẩm thực, vận chuyển và sản phẩm du lịch đặc trưng.

Hơn 7.000 lượt kết nối B2B thực tế tại DITF 2026 là dấu mốc đáng chú ý về quy mô giao thương

Năm 2026, Đà Nẵng triển khai chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE với chủ đề “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường liên kết doanh nghiệp và xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với các đoàn khách trong nước, quốc tế.

Trong định hướng đó, mở rộng hợp tác quốc tế tại DITF 2026 là cơ hội để thành phố tiếp cận thêm các đối tác có nhu cầu tổ chức sự kiện, đồng thời giới thiệu năng lực cung ứng và phát triển những sản phẩm MICE kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa.

Để các kết nối phát huy hiệu quả, Đà Nẵng cần tiếp tục cụ thể hóa hoạt động xúc tiến bằng kế hoạch tiếp cận thị trường, cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và khả năng đáp ứng nhanh các yêu cầu của đối tác.

Việc chuyển những mối quan hệ hợp tác thành chương trình tổ chức sự kiện và nguồn khách thực tế sẽ là yếu tố quan trọng giúp thành phố nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến phát triển du lịch MICE theo chiều sâu trong năm 2027 và những năm tiếp theo.