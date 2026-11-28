Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng trao đổi, xúc tiến hợp tác du lịch với các đối tác tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trọng tâm các buổi làm việc là mở rộng hợp tác đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng trong năm 2027 và thúc đẩy nghiên cứu mở đường bay thẳng Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) - Đà Nẵng, tạo thuận lợi cho du khách Thổ Nhĩ Kỳ cũng như khách từ Trung Đông, Trung Á, châu Âu và châu Phi nối chuyến qua Istanbul đến Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam.

Sáng cùng ngày, tại khu vực gian hàng Đà Nẵng, đoàn công tác làm việc với ông Fazil Ozmen, đại diện Anex Tour, tập đoàn du lịch quốc tế lớn có trụ sở chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động trong các lĩnh vực lữ hành, hàng không và khách sạn.

Năm 2026, Anex Tour đã đưa khoảng 57.000 lượt khách từ Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đến Đà Nẵng.

Chia sẻ về kế hoạch hợp tác thời gian tới, ông Fazil Ozmen cho biết Anex Tour dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới khai thác khách đến Đà Nẵng trong năm 2027, nâng số thành phố triển khai các chuyến bay thuê chuyến từ 11 lên 17, với tổng lượng khách dự kiến khoảng 98.000 lượt.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường Nga và CIS, đồng thời khẳng định định hướng hợp tác lâu dài của tập đoàn trong việc kết nối, đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác và Anex Tour trao đổi về khả năng tăng tần suất, kéo dài mùa khai thác các chuyến bay thuê chuyến; kết nối doanh nghiệp với các hãng hàng không, cơ sở lưu trú và dịch vụ tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho mùa khai thác năm 2027.

Đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố mong muốn Anex Tour phối hợp khảo sát điểm đến, xây dựng chương trình du lịch Đà Nẵng và giới thiệu đến du khách thông qua mạng lưới đối tác, hệ thống phân phối của tập đoàn.

Hai bên cũng trao đổi về nhu cầu của du khách Hồi giáo nhằm lựa chọn dịch vụ phù hợp cho các hành trình nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình và khám phá di sản.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng bà Đặng Thị Thu Hà, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm việc với ông Umit Develi, Phó Chủ tịch Kinh doanh khu vực Viễn Đông của Hãng hàng không Turkish Airlines và đại diện các đơn vị liên quan của hãng tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của Đà Nẵng, đồng thời đề nghị Turkish Airlines quan tâm nghiên cứu, xúc tiến khai thác đường bay thẳng Istanbul - Đà Nẵng.

Với lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng biển, hệ thống sân golf chất lượng và các di sản văn hóa thế giới, Đà Nẵng có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với du khách Hồi giáo, gồm không gian cầu nguyện tại nhà ga quốc tế, hệ thống nhà hàng đạt chứng nhận Halal và các cơ sở lưu trú đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách này.

Là một trong ba cực tăng trưởng du lịch của Việt Nam cùng với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mong muốn mở rộng kết nối hàng không để du khách quốc tế có thể đến thẳng thành phố, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng giới thiệu với Turkish Airlines về khả năng tiếp nhận tàu bay thân rộng của Sân bay quốc tế Đà Nẵng và chính sách ưu đãi giá dịch vụ hàng không dành cho các đường bay quốc tế thường lệ mới đáp ứng điều kiện.

Thành phố sẵn sàng phối hợp với hãng quảng bá điểm đến thông qua hệ thống đại lý, mời các đối tác lữ hành đến khảo sát và kết nối với doanh nghiệp địa phương để xây dựng sản phẩm phù hợp với từng thị trường.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 21.204 lượt khách Thổ Nhĩ Kỳ, tăng khoảng 277% so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài lượng khách khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố đặc biệt quan tâm đến khả năng kết nối với các thị trường châu Âu và châu Phi thông qua mạng bay của Turkish Airlines.

Hiện nhiều du khách châu Âu lựa chọn Đà Nẵng cho kỳ nghỉ biển kết hợp khám phá di sản và thường phải nối chuyến để đến thành phố. Với đường bay thẳng Istanbul - Đà Nẵng, hành khách từ nhiều thành phố ở châu Âu và châu Phi có thể đến miền Trung Việt Nam chỉ với một lần nối chuyến tại Istanbul.

Ông Umit Develi đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng và cơ hội khai thác thị trường hàng không của thành phố Đà Nẵng.

Đại diện Turkish Airlines ghi nhận các đề xuất của lãnh đạo thành phố và cho biết hãng sẽ đưa Đà Nẵng vào lộ trình phát triển mạng bay quốc tế trong thời gian tới, đồng thời nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường, khả năng kết nối hành khách và các điều kiện khai thác đường bay thẳng Istanbul - Đà Nẵng.

Hai bên thống nhất xác định đầu mối phối hợp, tiếp tục trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu thị trường và nghiên cứu các điều kiện nhằm thúc đẩy kết nối đường bay.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng trân trọng mời đại diện Turkish Airlines đến khảo sát thực tế điểm đến, cơ sở hạ tầng và các điều kiện khai thác hàng không, tạo tiền đề cho việc thiết lập đường bay trực tiếp giữa Istanbul và Đà Nẵng trong tương lai.