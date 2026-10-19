Đà Nẵng: Mở rộng hành trình xác minh, tìm kiếm thông tin liệt sĩ Mậu Thân 1968

Hình ảnh tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn Đà Nẵng. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, trong Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn bộ binh 1 (R20), Mặt trận 4 Quảng Đà cùng các lực lượng tham gia tiến công vào thành phố Đà Nẵng. Một bộ phận vượt sông Cẩm Lệ, đánh vào Sở Chỉ huy quân đoàn I-Quân khu I của địch, sau đó tiếp tục chiến đấu tại Hòa Cường. Đại bộ phận Tiểu đoàn chiến đấu ở khu vực Trung Lương-Cồn Dầu, thuộc Hòa Đa trước đây, nay là khu vực Hòa Xuân. Trước các đợt phản kích quyết liệt của địch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Qua thời gian, địa hình thay đổi, việc xác định vị trí an táng ban đầu và quá trình di chuyển, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Thông tin từ nhân dân, đồng đội và nhân chứng là cơ sở quan trọng để bổ sung hồ sơ, xác minh, khoanh vùng khảo sát, tìm kiếm.

Đà Nẵng tìm kiếm thông tin về liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng mong các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, vị trí an táng ban đầu, nơi chôn cất tập thể hoặc việc cất bốc, di chuyển hài cốt tại các khu vực trên. Những sơ đồ, hình ảnh, tài liệu liên quan và thông tin về người từng chứng kiến, tham gia chôn cất đều có thể góp phần mở thêm hướng tìm kiếm, đưa liệt sĩ về với đồng đội, quê hương.

Thông tin xin liên hệ: đồng chí Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0963053252.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Hố Bà Lâu, nay thuộc sân Đảng ủy xã, số 127 Hùng Vương, thôn An Đông.

Đà Nẵng xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Hố Bà Lâu, nay thuộc sân Đảng ủy xã, số 127 Hùng Vương, thôn An Đông. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự xã Hiệp Đức, từ tháng 9/2026, địa phương đã rà soát, thu thập tư liệu và thông tin nhân chứng về Hố Bà Lâu. Đây là hố sâu hơn 20m, được cho là nơi chôn cất một số chiến sĩ cách mạng hy sinh trong chiến tranh.

Nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng năm 1960 có từ 5 đến 6 chiến sĩ được chôn cất tại đây; năm 1971 có 3 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Đồi Sơn. Các tư liệu còn đề cập trường hợp đồng chí Cao Đình Hồng, ông Phạm Gạo và một số chiến sĩ chưa rõ họ tên.

Kết quả xác minh là cơ sở để tiếp tục khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.