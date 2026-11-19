Trong những năm gần đây, Công an TP Đà Nẵng nhiều lần ra quân chấn chỉnh nạn thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự.

Theo Kế hoạch, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội liên quan đến người dưới 18 tuổi.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc “06 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền), gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Năm 2024, Công an TP Đà Nẵng tổ chức tham quan thực tế đặc biệt dành cho gần 80 thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật, từng sử dụng ma túy đến trường Giáo dưỡng số 3 và Cơ sở xã hội Bàu Bàng.

Một trong những giải pháp Đà Nẵng đẩy mạnh là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phòng ngừa tội phạm. Sở KH-CN phối hợp Công an thành phố nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để nhận diện, cảnh báo sớm các hành vi lợi dụng không gian mạng dụ dỗ, kích động người dưới 18 tuổi phạm tội. Đà Nẵng cũng tiếp tục mở rộng hệ thống camera giám sát thông minh tại các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp các cơ sở giáo dục tổ chức ký cam kết giữa Công an – Nhà trường – Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nội dung cam kết tập trung vào việc học sinh không mang theo hung khí, vật cấm; không mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử; không tham gia tệ nạn xã hội và phụ huynh tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.