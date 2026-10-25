Đà Nẵng: Mở rộng du lịch về phía Nam gắn với du lịch cộng đồng

Chiều 24/10, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng bế mạc lớp Tập huấn nâng cao năng lực du lịch cộng đồng cho Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu (xã Nam Phước TP Đà Nẵng).

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch mới về phía Nam, phía Tây TP Đà Nẵng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đoàn khảo sát du lịch cộng đồng tại Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu. Ảnh: Thùy Trang.

Lớp tập huấn thu hút đông đảo thành viên Tổ Quản lý Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu, các hộ dân đang hoặc chuẩn bị làm du lịch tại địa phương.

Trong 2 ngày, Trung tâm Xúc tiến du lịch đã tập trung các kiến thức về du lịch cộng đồng, vai trò của người dân trong phát triển du lịch; kỹ năng đón tiếp, giao tiếp và phục vụ khách; nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các chuyên đề kết hợp giữa trao đổi kiến thức và thực hành, giúp người dân vận dụng vào điều kiện thực tế hoạt động du lịch. Ảnh: Thùy Trang.

Thông qua chương trình, bà con nông dân, thanh niên địa phương, trong đó có cả nhiều người cao tuổi được trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng để chủ động tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đây cũng là dịp để cộng đồng cùng trao đổi, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Qua đó, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước xây dựng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, thân thiện; đồng thời quảng bá, lan tỏa hình ảnh Trà Nhiêu đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Du khách nước ngoài khám phá vùng nông thôn Trà Nhiêu. Ảnh: Thùy Trang.

Hoạt động nằm trong chuỗi kế hoạch xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng, đồng thời chuẩn bị cho các chương trình xây dựng sản phẩm mới, mở rộng du lịch về phía Nam, phía Tây TP Đà Nẵng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong định hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Đà Nẵng xác định phát triển du lịch phía Nam, phía Tây gắn với các chương trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, show diễn và phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, nông nghiệp, du lịch xanh gắn với du lịch cộng đồng và sản phẩm OCOP.

Mục tiêu nhằm mở rộng không gian du lịch, tăng thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực này.

Đà Nẵng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng về phía Nam. Ảnh: Thùy Trạng.

Bên cạnh xây dựng tour tuyến, quảng bá chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng đào tạo nâng cao năng lực phục vụ cho cộng đồng địa phương, từ ngoại ngữ đến các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, chăm sóc khách hàng, sẵn sàng đón các nguồn khách chất lượng cao, có mức chi tiêu lớn, yêu cầu cao về dịch vụ tại điểm đến.

Có vậy, du lịch Đà Nẵng không chỉ điều tiết được dòng khách, giảm áp lực khu vực ven biển, đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, mà còn tạo việc làm tại chỗ giữ chân giới trẻ, tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho cộng đồng địa phương.