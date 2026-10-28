Đà Nẵng mở rộng du lịch đến thị trường Úc

Sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Úc từ nay đến 31/10, nhằm tăng cường nhận diện điểm đến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội trao đổi khách du lịch giữa Đà Nẵng với Úc - thị trường quốc tế giàu tiềm năng của du lịch Đà Nẵng.

Chương trình tập trung giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam; đồng thời tạo không gian gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp du lịch hai bên.

Thông qua các hoạt động kết nối, các đơn vị có cơ hội tìm hiểu nhu cầu thị trường, trao đổi thông tin về sản phẩm, hệ thống phân phối, xây dựng chương trình tour phù hợp với thị hiếu của du khách Úc. Ảnh: Thanh Hải.

Trong chuyến xúc tiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Cơ quan phát triển và tiếp thị du lịch bang New South Wales, nhằm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu điểm đến, tiếp thị quốc tế, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và ứng dụng dữ liệu trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Đoàn công tác cũng trao đổi với đại diện Cảng hàng không quốc tế Tây Sydney về định hướng phát triển và vai trò của sân bay trong việc tăng cường khả năng kết nối hàng không của khu vực phía Tây Sydney. Trong bối cảnh cảng hàng không này bắt đầu khai thác các chuyến bay thương mại chở khách từ ngày 25/10, việc thiết lập quan hệ với các đối tác hàng không mở ra cơ hội trao đổi thông tin về thị trường, nhu cầu đi lại và khả năng kết nối du lịch trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đoàn làm việc với Hiệp hội Du lịch Tây Sydney, nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác được thiết lập giữa ngành du lịch Đà Nẵng và tổ chức này từ năm 2024. Nội dung trao đổi tập trung vào kết nối doanh nghiệp, chia sẻ thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội phối hợp xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm và thúc đẩy trao đổi khách giữa Đà Nẵng với khu vực Tây Sydney.

Các hoạt động làm việc góp phần mở rộng mạng lưới đối tác của du lịch Đà Nẵng tại bang New South Wales, đồng thời tạo nền tảng để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai bên tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa những cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, lưu trú cao cấp, du lịch sinh thái, golf đến trải nghiệm văn hóa, di sản và ẩm thực. Đặc biệt, Hội An – Di sản văn hóa thế giới, là điểm đến được du khách Úc yêu thích bởi vẻ đẹp phố cổ, bản sắc văn hóa và những trải nghiệm đặc trưng của miền Trung.

Sự kết hợp giữa các sản phẩm này góp phần tạo nên hành trình hấp dẫn, phù hợp với du khách Úc yêu thích nghỉ dưỡng chất lượng, khám phá văn hóa và lưu trú dài ngày.

Chương trình còn mang đến không gian giao lưu văn hóa thông qua các tiết mục nghệ thuật truyền thống, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết Úc là thị trường có nhu cầu du lịch quốc tế đa dạng, với các phân khúc khách quan tâm đến nghỉ dưỡng biển, golf, khám phá văn hóa – di sản, ẩm thực và trải nghiệm thiên nhiên. Những đặc điểm này tương thích với định hướng phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị chi tiêu của Đà Nẵng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 376.981 lượt khách Úc, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy dư địa phát triển của thị trường, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường quảng bá điểm đến, mở rộng kết nối với doanh nghiệp lữ hành, đối tác phân phối và các đơn vị liên quan đến vận chuyển hàng không.

Hiện du khách Úc đến Đà Nẵng có thể lựa chọn nhiều hành trình qua các trung tâm trung chuyển trong khu vực và tại Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh quảng bá hình ảnh, việc tăng cường hợp tác với các đối tác hàng không, lữ hành và tổ chức du lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện khả năng tiếp cận điểm đến, đa dạng hóa chương trình tour và thúc đẩy tăng trưởng lượng khách.

Thông qua chương trình kết nối tại Sydney cùng các buổi làm việc với các cơ quan du lịch, cảng hàng không của Úc, Đà Nẵng hướng đến mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức du lịch và hàng không, qua đó thúc đẩy hợp tác xúc tiến điểm đến và mở ra cơ hội kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và trao đổi khách.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường quốc tế tiềm năng, phát huy vai trò đồng hành của doanh nghiệp và tăng cường hợp tác với các đối tác sở tại. Qua đó, từng bước nâng cao nhận diện điểm đến Đà Nẵng, mở rộng nguồn khách quốc tế và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Đà Nẵng với Úc theo hướng hiệu quả, bền vững.