Đà Nẵng mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP

Các sản phẩm đặc sản địa phương được trưng bày tại Trung tâm OCOP phía Nam Đà Nẵng, góp phần mở rộng kênh phân phối và kết nối tiêu thụ giữa các vùng miền. (Ảnh: PV)

Thay vì chỉ dựa vào các hội chợ, phiên chợ theo thời điểm hoặc từng cơ sở bán hàng riêng lẻ, sản phẩm OCOP tại Đà Nẵng đang có thêm cơ hội tiếp cận thị trường thông qua các điểm giới thiệu và phân phối tập trung. Đây là hướng đi nhằm giải quyết một trong những khó khăn của nhiều cơ sở sản xuất quy mô nhỏ: sản phẩm có chất lượng nhưng thiếu kênh bán hàng ổn định.

Trung tâm OCOP phía Nam Đà Nẵng tại phường Hương Trà vừa được khai trương, quy tụ gần 40 chủ thể với hơn 100 mẫu sản phẩm. Không gian này giới thiệu nhiều mặt hàng đặc trưng của Đà Nẵng và các địa phương khác, tạo điều kiện để người tiêu dùng tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm tại cùng một địa điểm.

Bên cạnh sản phẩm trong khu vực, trung tâm còn có sự tham gia của gần 10 chủ thể đến từ các tỉnh phía Bắc, mang theo những đặc sản như mận sấy dẻo Sơn La, nhãn dẻo Hưng Yên, mì gạo Chũ của Bắc Ninh và mì phở Phú Thọ. Việc đa dạng hóa nguồn hàng không chỉ làm phong phú lựa chọn cho khách hàng mà còn mở ra khả năng hợp tác phân phối giữa các vùng miền.

Theo ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tài nguyên nông lâm, đơn vị thành lập trung tâm, quá trình tiếp cận thị trường vẫn là trở ngại đối với nhiều chủ thể OCOP, nhất là những cơ sở hạn chế về nguồn lực quảng bá và kinh nghiệm tổ chức phân phối.

Từ thực tế đó, trung tâm được định hướng không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn hỗ trợ các cơ sở rà soát quy trình sản xuất, hoàn thiện thông tin truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực bán hàng. Đây là những yếu tố quan trọng để sản phẩm xây dựng niềm tin với khách hàng, tạo nền tảng mở rộng thị trường lâu dài.

Kinh nghiệm từ Trung tâm OCOP Hòa Xuân cũng được xem là nguồn tham khảo trong quá trình tổ chức vận hành. Theo ông Nguyễn Thiện Khiêm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vinaseed, đại diện Trung tâm OCOP Hòa Xuân, sau khoảng hai năm hoạt động, mô hình đã tích lũy kinh nghiệm trong kết nối chủ thể và tổ chức điểm bán. Việc chia sẻ kinh nghiệm vận hành giữa các trung tâm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giới thiệu, phân phối sản phẩm địa phương.

Một trong những hướng phát triển của Trung tâm OCOP phía Nam Đà Nẵng là mở rộng mạng lưới tiêu thụ thông qua hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và đơn vị phân phối ở nhiều địa phương.

Ông Lại Châu Quang, Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Định Danh (Hà Nội), cho rằng sản phẩm OCOP có lợi thế nhờ tính đặc trưng vùng miền, nhưng việc tìm mua sau khi khách du lịch trở về địa phương vẫn chưa thuận tiện. Do đó, xây dựng đầu mối phân phối ổn định sẽ giúp đặc sản Đà Nẵng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường phía Bắc; đồng thời, sản phẩm từ miền Bắc cũng có điều kiện mở rộng sức tiêu thụ tại miền Trung.

Để hiện thực hóa hướng đi này, doanh nghiệp đang xây dựng mạng lưới kết nối các cửa hàng và điểm giới thiệu sản phẩm, kết hợp nền tảng đặt hàng, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc cùng hệ thống kho trung chuyển. Việc tổ chức chuỗi phân phối theo hướng số hóa được kỳ vọng giúp kiểm soát thông tin hàng hóa, minh bạch chi phí và tối ưu hoạt động vận chuyển, bảo quản.

Song song với kênh bán hàng trực tiếp, trung tâm cũng chuẩn bị điều kiện để triển khai livestream và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Cách tiếp cận đa kênh giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, giảm sự phụ thuộc vào lượng khách đến mua trực tiếp và tạo thêm cơ hội cho những cơ sở sản xuất chưa có hệ thống bán hàng riêng.

Theo ông Bùi Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà, địa phương đang hỗ trợ các hợp tác xã và cơ sở kinh doanh phát triển sản phẩm, mở rộng kết nối thị trường. Ngoài các mặt hàng tiêu biểu như bánh tráng mè đen, túi lưới bảo vệ môi trường, nhiều sản phẩm còn có khả năng gắn với hoạt động du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.

Trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm kết nối hàng hóa từ phường Hương Trà với khu vực Tam Kỳ trước đây, Tiên Phước, Thăng Bình và các vùng sản xuất lân cận. Khi được liên kết với tuyến tham quan, tour du lịch và đơn vị lữ hành, sản phẩm OCOP có thêm cơ hội tiếp cận du khách, đồng thời góp phần quảng bá giá trị văn hóa, nông nghiệp và nghề truyền thống địa phương.

Về phía Hội Nông dân thành phố, ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối tiêu thụ thông qua các phiên chợ, hội chợ, sàn thương mại điện tử và tạo điều kiện để hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Việc mở thêm điểm phân phối là bước khởi đầu để sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường rộng hơn. Hiệu quả lâu dài vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì chất lượng, bảo đảm nguồn cung, chuẩn hóa thông tin sản phẩm và xây dựng hệ thống phân phối phù hợp. Khi những yếu tố này được thực hiện đồng bộ, OCOP không chỉ dừng ở hoạt động quảng bá đặc sản mà còn có thể trở thành một kênh thúc đẩy sản xuất, thương mại và phát triển kinh tế nông thôn.