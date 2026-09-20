Đà Nẵng: Mở rộng cơ hội việc làm bền vững tại xã Phú Ninh

Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững luôn được xác định là trụ cột chiến lược hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng ven đô. Hiện thực hóa chủ trương đó, UBND xã Phú Ninh đã phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tư vấn, sàn giao dịch việc làm và phái cử lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2026.

Sự kiện có sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Về phía lãnh đạo địa phương có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hội đoàn thể và đông đảo người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Bình - Chủ tịch UBND xã Phú Ninh cùng đại biểu tham dự sự kiện.

Kế thừa những kết quả tích cực từ các đợt kết nối trước – nơi ghi nhận nhiều lao động địa phương xuất ngoại làm việc thành công cùng hàng chục người dân tìm được việc làm tại các doanh nghiệp – ngày hội năm nay tiếp tục mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng. Chương trình thu hút hơn 300 lao động, đoàn viên thanh niên và sinh viên tham gia tiếp cận thông tin tuyển dụng trực tiếp.

Tại sàn giao dịch, người lao động được tương tác cởi mở với hơn 10 doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, may mặc, công nghệ và dịch vụ xuất khẩu lao động. Việc đối thoại trực tiếp giúp người dân nắm rõ các thông tin về vị trí việc làm, điều kiện tuyển dụng, mức lương cùng các chế độ đãi ngộ minh bạch.

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và xã Phú Ninh trao hoa cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hội nghị.

Bên cạnh các cơ hội tuyển dụng, sự đồng hành của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Ninh và Bảo hiểm xã hội cơ sở Chiên Đàn đã mang đến bức tranh an sinh toàn diện. Người lao động được tư vấn chi tiết về chính sách vay vốn ưu đãi, các gói bảo hiểm tự nguyện và hành lang pháp lý an toàn trước khi đưa ra quyết định lập nghiệp.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền xã Phú Ninh và các cơ quan chuyên môn thành phố Đà Nẵng không chỉ giải bài toán thiếu hụt nhân lực cho doanh nghiệp mà còn hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập. Đây chính là bước đi then chốt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và củng cố nền tảng an sinh xã hội ngày càng vững chắc.