Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (thứ 3 từ phải sang) cùng Đoàn công tác thành phố tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sở VHTT&DL Đà Nẵng.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết: Triển lãm Halal OIC Istanbul là sự kiện thường niên quan trọng, quy tụ nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà mua hàng quốc tế trong các lĩnh vực từ thực phẩm, du lịch đến mỹ phẩm, dược phẩm và tài chính.

Đoàn công tác Đà Nẵng, do bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, dẫn đầu, đã tận dụng cơ hội này để gặp gỡ và làm việc với các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và nhà mua hàng quốc tế. Mục tiêu là thúc đẩy hợp tác du lịch và thương mại giữa Đà Nẵng với Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường tiềm năng khác.

Trong khuôn khổ Triển lãm, đoàn công tác đã có các cuộc gặp gỡ với đại diện các tổ chức và doanh nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt, đoàn đã làm việc với Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức phi chính phủ toàn cầu tại Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp lữ hành MTL DMC, đại diện Hãng hàng không Singapore Airlines tại Thổ Nhĩ Kỳ và Công ty Inventum Global Istanbul.

Các cuộc trao đổi tập trung vào nhu cầu và xu hướng du lịch của khách Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu, khả năng xây dựng các chương trình du lịch đến Đà Nẵng thông qua mạng lưới đường bay hiện có, và kết nối doanh nghiệp lữ hành hai bên.

Đoàn công tác TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm trước gian trưng bày quảng bá hình ảnh du lịch, thương mại Đà Nẵng tại triển lãm. Ảnh: Sở VHTT&DL Đà Nẵng

Bên cạnh các hoạt động về du lịch, đoàn công tác Đà Nẵng cũng chú trọng đến lĩnh vực thương mại. Đoàn đã gặp gỡ và trao đổi với các doanh nghiệp, nhà mua hàng quốc tế để tìm hiểu nhu cầu thị trường, yêu cầu về tiêu chuẩn Halal và khả năng kết nối giao thương đối với các sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng.

Ngoài ra, đoàn cũng thăm và trao đổi với các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo để tìm hiểu các mô hình, sản phẩm, dịch vụ và cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Việc tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới và Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 là bước đi chủ động của Đà Nẵng trong việc tiếp cận thị trường Halal quốc tế, gắn xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác đa lĩnh vực.

Trên cơ sở các kết nối tại Triển lãm, thành phố sẽ tiếp tục duy trì trao đổi với các đối tác, thúc đẩy các cơ hội hợp tác có tính khả thi, đồng thời đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường Halal. Qua đó, Đà Nẵng không chỉ đa dạng hóa thị trường khách quốc tế mà còn mở rộng cơ hội giao thương cho các sản phẩm địa phương, nâng cao vị thế của mình trên thị trường quốc tế.