Đà Nẵng mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi làm việc, ông Stanislav Pozhanov đánh giá Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng có nhiều tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư có những điều kiện thuận lợi. RDIF mong muốn tiếp tục nghiên cứu, kết nối với các đối tác để tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các lĩnh vực đoàn quan tâm gồm hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi, thương mại, du lịch, công nghệ thông tin, năng lượng, công nghệ cao và y tế. Ông Stanislav Pozhanov cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với các doanh nghiệp, đối tác liên quan, tổ chức các buổi làm việc cụ thể nhằm đánh giá tiềm năng và khả năng triển khai các dự án tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm ông Stanislav Pozhanov. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thông tin về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón gần 350.000 lượt khách Nga, chiếm khoảng 4,5% tổng lượt khách quốc tế đến thành phố.

Đây là dư địa để hai bên tăng cường hợp tác phát triển du lịch, khuyến khích các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nghiên cứu các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú phù hợp với nhu cầu của khách Nga. Thành phố cũng mong muốn thúc đẩy mở các đường bay quốc tế trực tiếp kết nối Nga với Đà Nẵng.

Về cảng biển và vận tải hàng hóa, Đà Nẵng đề nghị đoàn nghiên cứu khả năng hợp tác đầu tư, khai thác tiềm năng vận tải hàng hóa, nhất là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Cùng với đó, thành phố khuyến khích RDIF tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng, lĩnh vực công nghệ cao...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kỳ vọng, thông qua trao đổi và khảo sát thực tế, hai bên sẽ xác định các lĩnh vực ưu tiên, từng bước cụ thể hóa cơ hội hợp tác thành những dự án thiết thực, góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.