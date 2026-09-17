Đà Nẵng mở rộng cơ hội đưa hàng Việt vào thị trường Thái Lan

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng tham gia kết nối B2B

Từ ngày 16-20/9/2026, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do ông Huỳnh Xuân Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn tham dự Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026 tại Trung tâm thương mại Central World (Bangkok, Thái Lan). Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác, phát triển kênh phân phối và thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường khu vực.

Đà Nẵng tham gia sự kiện với khu gian hàng chung rộng 50m² tại khu vực Eden 1, quy tụ 9 doanh nghiệp tiêu biểu, giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm có thế mạnh và năng lực cung ứng ổn định.

Doanh nghiệp mang sản phẩm đặc trưng chinh phục thị trường Thái

Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ thực phẩm chế biến, đồ uống, nông sản OCOP đến dược liệu, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm truyền thống. Nổi bật có bánh dừa nướng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quý Thu; chè và mỳ Quảng đóng hộp của Công ty TNHH Cathifood; cà phê của Công ty TNHH Quốc tế NPI; nông sản chế biến của Angella Nguyên cùng các dòng thảo dược tự nhiên của ANHERBAL.

Doanh nghiệp Đà Nẵng đã trực tiếp gặp gỡ các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và đối tác tiềm năng của Thái Lan

Bên cạnh đó, các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Việt như rượu nếp, lụa thủ công và trầm hương cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan và đối tác quốc tế. Đây đều là những mặt hàng hướng đến phân khúc quà tặng, tiêu dùng chất lượng cao và có tiềm năng phát triển tại thị trường Thái Lan.

Trong khuôn khổ chương trình B2B, doanh nghiệp Đà Nẵng đã trực tiếp gặp gỡ các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và đối tác tiềm năng của Thái Lan để giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.

Kết nối B2B tạo động lực mở rộng kênh phân phối

Điểm nhấn của sự kiện là các phiên kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn bán lẻ và đơn vị nhập khẩu của Thái Lan. Hoạt động này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp chuỗi phân phối hiện đại tại nước sở tại.

Ông Paul Le - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CENTRAL RETAIL (thứ hai bên phải) trao đổi với các doanh nghiệp tham gia B2B

Đánh giá tại chương trình, ông Paul Le - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail, cho biết nhiều sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sở hữu mẫu mã đẹp, chất lượng cao, thân thiện với môi trường và mang đậm bản sắc văn hóa. Theo ông, chính những câu chuyện về vùng đất và con người được gửi gắm trong mỗi sản phẩm OCOP đã tạo nên giá trị khác biệt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng ngày càng đa dạng của người dân Thái Lan.

Ông Paul Le kỳ vọng các chương trình kết nối B2B sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội để sản phẩm Việt Nam hiện diện sâu rộng hơn trong hệ thống bán lẻ và đến gần hơn với người tiêu dùng Thái Lan.

Thông qua Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026, Đà Nẵng kỳ vọng nâng cao sự hiện diện của thương hiệu địa phương tại thị trường ASEAN, đồng thời góp phần gia tăng giá trị cho các sản phẩm mang bản sắc Việt trên hành trình mở rộng thị trường quốc tế.