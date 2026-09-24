Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án Công ty GFDI với hơn 7.000 bị hại

Theo Thông báo số 268/TB-TA ngày 17/8/2026 của TAND TP Đà Nẵng, phiên tòa bắt đầu lúc 8h ngày 24/9/2026, xét xử trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, số 374 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.

Tại điểm cầu trung tâm có 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đáng chú ý, phiên tòa được kết nối trực tuyến đến Cung Thể thao Tiên Sơn, đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, với 7.108 bị hại được triệu tập tham gia. Ngoài ra, phiên tòa cũng được kết nối đến Nhà hát Trưng Vương, địa chỉ 86 Hùng Vương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, với 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Quang Hoàng, liên quan vụ án xảy ra tại Công ty GFDI.

Theo TAND TP Đà Nẵng, người tham gia tố tụng khi đến tham dự phiên tòa cần quét mã QR (sẽ được bố trí tại các điểm cầu thành phần) để điểm danh, xuất trình kết quả cho nhân viên kiểm soát tại cổng và làm theo hướng dẫn (mang theo căn cước công dân để xuất trình khi cần thiết).

Như Báo BVPL đưa tin, Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán). Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, có chi nhánh Sở giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và 11 chi nhánh tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty GFDI) chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại,… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở chi nhánh Công ty GFDI tại Cần Thơ.

Đồng thời, nhằm tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/ 1 tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/ 1 tháng). Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc Tài chính Công ty GFDI), Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ Công ty GFDI), Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng).