Đà Nẵng mở không gian phát triển, kết nối toàn cầu

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Phát triển đô thị đa cực, tăng cường liên kết vùng

Quy hoạch tổ chức không gian theo mô hình đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, với cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”. Ba vùng gồm ven biển phía Đông, trung du và miền núi phía Tây, cùng vùng biển phía Đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo.

Ba cực phát triển được xác định theo chức năng bổ trợ lẫn nhau. Cực phía Bắc, gồm Đà Nẵng, Điện Bàn và Hội An, tập trung vào tài chính, dịch vụ, du lịch, công nghệ cao và logistics. Cực phía Nam, gồm Chu Lai, Tam Kỳ và Núi Thành, phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics và đổi mới sáng tạo. Cực liên kết Nam Hội An hướng đến phát triển đô thị mới, du lịch và thương mại.

Hai trục Bắc - Nam kết nối các khu vực phía Đông và phía Tây thành phố; bốn hành lang Đông - Tây tăng cường liên kết vùng ven biển với miền núi, các cửa khẩu quốc tế và thị trường Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan. Cấu trúc này tạo điều kiện phân bổ nguồn lực hợp lý, giảm áp lực lên khu vực lõi đô thị và phát huy lợi thế của từng địa bàn.

Theo dự báo, dân số toàn thành phố khoảng 5,5 triệu người vào năm 2040. Đến năm 2050, dân số vượt 6,5 triệu người.

Đến năm 2050, Đà Nẵng dự kiến có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới. Trong đó, 4 đô thị loại II là Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn.

Đô thị Đà Nẵng giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt, hướng đến trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do, logistics và du lịch, với dân số dự kiến khoảng 2,26 triệu người vào năm 2050. Tam Kỳ phát triển thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục; Hội An phát huy lợi thế di sản, du lịch và nghỉ dưỡng; Điện Bàn phát triển theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững.

Trong khi đó, khu vực Núi Thành - Chu Lai được định hướng trở thành động lực công nghiệp, hàng không và logistics phía Nam. Các địa bàn miền núi phía Tây tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, kinh tế rừng và kinh tế cửa khẩu, gắn với bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao sinh kế người dân.

Ưu tiên công nghệ cao, tài chính và logistics

Quy hoạch xác định tài chính, công nghệ cao, logistics, kinh tế biển và du lịch là những lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu phát triển.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng dự kiến mở rộng tại phường Liên Chiểu và xã Bà Nà, với quy mô khoảng 1.710ha, ưu tiên vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng sạch.

Khu kinh tế mở Chu Lai có quy mô khoảng 27.040ha, là động lực công nghiệp và logistics phía Nam. Cảng Liên Chiểu được định hướng trở thành cửa ngõ logistics quốc tế, kết nối với khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và hành lang kinh tế Đông - Tây. Khu vực Núi Thành được định hướng phát triển trung tâm logistics quốc gia Chu Lai, tích hợp vận tải biển, hàng không, đường bộ và đường sắt.

Đà Nẵng cũng chú trọng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và các dịch vụ chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng kết nối với thị trường quốc tế.

Đối với du lịch, 3 khu du lịch quốc gia tiềm năng gồm Sơn Trà, Cù Lao Chàm và Bà Nà được định hướng phát triển gắn với bảo tồn thiên nhiên, kiểm soát hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Quy hoạch cũng nghiên cứu phát triển các khu đô thị lấn biển tại cảng Liên Chiểu, vịnh Đà Nẵng, phía Nam Sơn Trà và một số vị trí tiềm năng ở phía Nam. Việc triển khai phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu về môi trường, hạ tầng, quốc phòng, an ninh, thích ứng biến đổi khí hậu và duy trì khả năng tiếp cận biển của cộng đồng.

Đồng bộ hạ tầng, hướng đến tăng trưởng xanh

Để kết nối các cực phát triển, Đà Nẵng ưu tiên hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, gồm đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và các khu đô thị phát triển theo mô hình TOD quanh nhà ga, đầu mối giao thông.

Danh mục ưu tiên còn có các dự án cảng Liên Chiểu, nâng cấp và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Chu Lai, hạ tầng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và các tuyến giao thông liên vùng; đầu tư hệ thống thoát nước, trữ nước, xử lý ngập úng, nước thải và chất thải rắn để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Không gian xanh được tổ chức thành mạng lưới kết nối công viên, mặt nước, rừng tự nhiên và hành lang sinh thái. Khu vực trung du, miền núi phía Tây tiếp tục giữ vai trò bảo vệ nguồn nước, điều hòa khí hậu và duy trì đa dạng sinh học; đồng thời phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng và dược liệu gắn với sâm Ngọc Linh.

Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 tạo cơ sở để Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế biển, công nghiệp, dịch vụ và miền núi; tăng cường liên kết vùng. Hiệu quả thực hiện phụ thuộc vào việc cụ thể hóa quy hoạch bằng các dự án khả thi, nguồn lực phù hợp và tiến độ triển khai đồng bộ, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn bản sắc và nâng cao chất lượng sống của người dân.