Đà Nẵng mở đợt cao điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

Đà Nẵng triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai trên phạm vi 94 xã, phường, đặc khu từ 30/10 đến hết 31/12/2026. Ảnh XM.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 562/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai hiện có; đẩy nhanh tiến độ đo đạc ngoại nghiệp, kê khai, đăng ký đất đai năm 2026”.

Với khẩu hiệu “Hoàn thành đúng hạn – CSDL đất đai đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 30/10 đến hết ngày 31/12/2026 trên phạm vi 94 xã, phường, đặc khu và tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, thành phố tập trung làm giàu, làm sạch và đồng bộ dữ liệu tại 29 xã, phường đã có CSDL và 4 địa phương có CSDL một phần; tổ chức đo đạc tại 22 xã, phường do UBND cấp xã làm chủ đầu tư; 8 xã miền núi; 34 xã, phường do Sở NN&MT làm chủ đầu tư; đo đạc bổ sung tại 10 địa phương thuộc nhóm 29 xã, phường; đồng thời đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 37 xã theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến hết năm 2026 hoàn thành xây dựng CSDL số đối với toàn bộ thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu và đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia; phấn đấu hoàn thành tối thiểu 80% khối lượng đo đạc ngoại nghiệp.

Đối với những khu vực đã hoàn thành đo đạc, các đơn vị phải triển khai ngay việc kiểm tra, nghiệm thu, phê duyệt bản đồ địa chính và tạo lập mã định danh thửa đất theo phương thức cuốn chiếu, làm cơ sở hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong năm 2027.

Đáng chú ý, đối với nhóm 29+4 xã, phường, thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ thửa đất đạt tiêu chí Nhóm 1 “đúng – đủ – sạch – sống” lên ít nhất 90% trước ngày 15/11/2026; hoàn thành xử lý 167.240 thửa đất Nhóm 2 đủ điều kiện chuyển lên Nhóm 1 trước ngày 30/11; đồng thời, hoàn thành rà soát, xác thực thông tin căn cước công dân đối với các thửa đất đủ điều kiện và đồng bộ 100% thửa đất Nhóm 1 lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026.

Đối với công tác đo đạc, nhóm 22 xã, phường do UBND cấp xã làm chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành ít nhất 90% khối lượng ngoại nghiệp trong năm 2026; 8 xã miền núi hoàn thành 100%.

Ở nhóm 34 xã, phường do Sở NN&MT làm chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành 64/64 điểm lưới địa chính, tối thiểu 70% khối lượng đo đạc ngoại nghiệp trong năm 2026, phần còn lại hoàn thành trong quý I/2027. Riêng 37 xã có đất lâm nghiệp phấn đấu hoàn thành ít nhất 50% khối lượng đo đạc ngoại nghiệp trong năm nay.

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố giao Sở NN&MT cùng chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức đo đạc theo cụm xã và linh hoạt bố trí thi công trong điều kiện thời tiết phù hợp. Các khu vực hoàn thành đo đạc phải triển khai ngay việc kê khai, đăng ký đất đai, tạo mã định danh thửa đất và nghiệm thu, không chờ hoàn thành toàn bộ địa bàn.

UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí cán bộ đầu mối, phối hợp trưởng thôn, tổ dân phố vận động người dân xác định ranh giới, phát ranh, cắm mốc và thực hiện kê khai, đăng ký đất đai; Công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã phối hợp rà soát, xác thực thông tin căn cước công dân của người sử dụng đất, hoàn thành trước ngày 30/11/2026; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn đo đạc. Các sở, ngành liên quan phối hợp bố trí kinh phí, hướng dẫn và theo dõi việc sử dụng nguồn vốn phục vụ triển khai kế hoạch.