Giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn” chào năm mới 2027 hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho người tham gia. TRONG ẢNH: Vận động viên tham gia giải chạy chào năm mới 2026. Ảnh: THÀNH DANH

Phố đi bộ Bạch Đằng và các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng hứa hẹn... không ngủ với Giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn” trong khuôn khổ Lễ hội Chào năm mới 2027 của thành phố, diễn ra từ 22 giờ đến 24 giờ ngày 31/12.

Được sự đồng ý của UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị phối hợp tổ chức giải chạy, dự kiến có hàng nghìn vận động viên góp mặt.

Theo ban tổ chức, với cự ly 5km, cung đường chạy đưa người tham gia xuất phát từ phố đi bộ Bạch Đằng, ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của Đà Nẵng trên cầu Rồng, hòa cùng nhịp đập sôi động trên tuyến Trần Hưng Đạo, băng qua cầu Nguyễn Văn Trỗi và về đích trong bầu không khí hân hoan của thời khắc chuyển giao năm mới.

Giải chạy không chỉ tạo nên hành trình trải nghiệm, mà còn lan tỏa tinh thần thể thao để bước sang năm mới với nhiều sức khỏe và niềm vui.

Đây là lần thứ hai liên tiếp giải được tổ chức, với ý tưởng kết hợp giữa thể thao - lễ hội - khoảnh khắc chuyển giao năm mới, tạo nên một trải nghiệm đón năm mới hoàn toàn mới mẻ và giàu cảm xúc bên bờ sông Hàn.

Điểm đặc biệt so với các giải chạy thông thường là giải diễn ra ngay trước thềm khoảnh khắc đếm ngược, nơi người tham gia được chạy vào năm mới trong không khí lễ hội ánh sáng và âm nhạc, tạo nên trải nghiệm đón năm mới độc đáo và hiếm có.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, giải chạy được thiết kế phù hợp với mọi người, từ người mới bắt đầu, người yêu thích vận động đến các nhóm bạn, gia đình, du khách. Người tham gia không chỉ chạy, mà còn được trải nghiệm các gian hàng thể thao dành riêng cho vận động viên, với nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm sản phẩm.

Các vận động viên có thể đăng ký tham gia tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfldVTdMnPrjjASW3pTzmzrP0wPOmZjWOB5CSEMQFv31RzCFg/viewform.

Đây là thời điểm lý tưởng để các runner sở hữu suất chạy với mức giá ưu đãi, đồng thời bắt đầu lên kế hoạch cho một trải nghiệm đáng nhớ tại Đà Nẵng.